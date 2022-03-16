Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно припинити вторгнення в Україну

Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.



Якщо Росія не припинить військові дії в Україні, то на неї чекатиме ще більша ізоляція.



"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію", - написав Зеленський.

Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

Нагадаємо, 28 лютого Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.

Канада подала до Міжнародного кримінального суду ООН у Гаазі позов проти РФ через можливі воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.

16 березня прокурор Карім Хан і слідча група Міжнародного кримінального суду почали роботу в Україні зі збору доказів воєнних злочинів Кремля.

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