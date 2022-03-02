Злочини проти людяності: Канада позвалась проти Росії у Міжнародний кримінальний суд ООН через війну в Україні
Канада подала до Міжнародного кримінального суду ООН у Гаазі позов проти РФ через можливі воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні
Про це оголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Укрінформ.
“Канада вирішила звернутися з приводу ситуації в Україні до Міжнародного кримінального суду. Аби зробити це, ми працюємо з іншими державами-членами МКК, через наявність значної кількості підозр у вчиненні серйозних міжнародних злочинів в Україні російськими силами, в тому числі воєнних злочинів та злочинів проти людяності”, - сказала Жолі.
Вона наголосила, що рішення “не було ухвалено легко”.
“Ми неодноразово закликали Росію припинити її неспровоковані та абсолютно невиправдані напади на Україну. На тлі страхітливих подій, які розвиваються на наших очах, очевидно, що необхідно робити більше”, - зазначила міністр.
Жолі додала, що Канада твердо підтримує Україну й хоробрих жінок та чоловіків, які захищають її суверенітет й територіальну цілісність.
- Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.
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