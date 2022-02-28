Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН

Про це повідомляє Укрінформ.



"Україна домагається проведення екстреного слухання і постанови суду про те, що Росія повинна припинити свій незаконний напад на Україну. Росії доведеться відповісти за свою поведінку в Міжнародному суді в Гаазі", - заявив Кислиця.



Видання передає, що згідно з процедурою суд повинен встановити, що російська агресія проти України заснована на брехні та грубому порушенні міжнародного права та повинна бути припинена.



Кислиця зауважив, що брехня Росії і її зневага до міжнародного права викриватиметься все більше, поки Україна протистоятиме її агресії, і додав: "Україна притягне Росію до відповідальності".



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Кислиця також заявив, що російський план бліцкригу провалився, і "криваве і божевільне російське керівництво віддає наказ про масований обстріл житлових районів, об'єктів критичної інфраструктури та сховищ небезпечних матеріалів як помсту за стійкість і опір України".



Крім того, Україна засуджує Білорусь за допомогу РФ у веденні війни.



"З початку російської агресії ця країна забезпечила на своїй території наступ Росії. Сьогодні (27 лютого, - ред.) аеропорт Житомира був уражений ракетами "Іскандер", запущеними з території Білорусі", - заявив Кислиця.



Дипломат додав, що повідомив про ці факти ЮНІСЕФ та просив негайно відреагувати на ситуацію і вжити всіх заходів, щоб припинити смерті та насильство в Україні через російську агресію.



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