Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Україна подає позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду організації з вимогою ухвалити тимчасові заходи проти Росії
Про це повідомляє Укрінформ.
"Україна домагається проведення екстреного слухання і постанови суду про те, що Росія повинна припинити свій незаконний напад на Україну. Росії доведеться відповісти за свою поведінку в Міжнародному суді в Гаазі", - заявив Кислиця.
Видання передає, що згідно з процедурою суд повинен встановити, що російська агресія проти України заснована на брехні та грубому порушенні міжнародного права та повинна бути припинена.
Кислиця зауважив, що брехня Росії і її зневага до міжнародного права викриватиметься все більше, поки Україна протистоятиме її агресії, і додав: "Україна притягне Росію до відповідальності".
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Кислиця також заявив, що російський план бліцкригу провалився, і "криваве і божевільне російське керівництво віддає наказ про масований обстріл житлових районів, об'єктів критичної інфраструктури та сховищ небезпечних матеріалів як помсту за стійкість і опір України".
Крім того, Україна засуджує Білорусь за допомогу РФ у веденні війни.
"З початку російської агресії ця країна забезпечила на своїй території наступ Росії. Сьогодні (27 лютого, - ред.) аеропорт Житомира був уражений ракетами "Іскандер", запущеними з території Білорусі", - заявив Кислиця.
Дипломат додав, що повідомив про ці факти ЮНІСЕФ та просив негайно відреагувати на ситуацію і вжити всіх заходів, щоб припинити смерті та насильство в Україні через російську агресію.
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