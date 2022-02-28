"Росія забороняє говорити про вбитих на війні з Україною": постпред України в ООН на Радбезі озвучив втрати російських військових за три дні

Про це повідомляє Укрінформ.



"Кислиця зазначив, що в Росії заборонено говорити про вбитих на цій війні. Він поінформував, що станом на 27 лютого втрати російських військових становили 4 300 чоловік особового складу і понад 200 військових узято в полон", - передає видання.



Крім того, Кислиця повідомив, що Україна відкрила "гарячу лінію" для родичів російських військових, які хочуть дізнатися про своїх рідних загиблих. Дипломат розповів, що протягом першої години роботи лінії надійшло близько сотні дзвінків. Проте у Росії цю лінію та спеціальний вебсайт закрили.



Як повідомлялося раніше, окупанти зайняли Бердянськ і припинили рух на Київ із заходу, українські військові відбили Волноваху та утримують Маріуполь.