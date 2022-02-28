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Головна війна з Росією Окупанти зайняли Бердянськ і припинили рух на Київ із заходу, українські військові відбили Волноваху та утримують Маріуполь, - Арестович

Окупанти зайняли Бердянськ і припинили рух на Київ із заходу, українські військові відбили Волноваху та утримують Маріуполь, - Арестович

28 лютого, 2022 понедiлок
00:48
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Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що загроз із боку російських окупаційних військ великим містам немає, і Україна здійснює вдалу оборонну операцію та має тактичні успіхи

Про це він повідомив під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Західніше Києва противник повністю припинив рух. Деякі його підрозділи відходять - тактичний відступ, про який я казав ще вдень. І наша артилерія та авіація продовжує наносити по ньому вже нічні удари, допомагаючи йому задуматися про те, що може взагалі треба відійти. Бердянськ зайнятий противником, там не було наших військ. Вони місто взяли, це те угрупування, яке йшло з Мелітополя на Маріуполь", - повідомив Арестович.

Також він зазначив, що у місті Куп'янськ Харківської області ситуація ще з'ясовується. Раніше повідомлялося, що мер міста Геннадій Мацегора провів перемовини з військовими РФ і здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки.

"Куп'янськ - з'ясовується ситуація. Незважаючи на запис мера Куп'янська і численні запевнення росіян, що вони захопили місто. Ми з'ясовуємо ситуацію, не все там так просто", - зауважив Арестович.

Крім того, сьогодні Волноваху зайняв противник, проте Збройні Сили України провели контратаку та відбили місто. Також невдалою для росіян була спроба зайти вглиб Харкова.

Арестович повідомив, що зараз тихо на чернігівському та сумському напрямку. Також тримається Маріуполь.

"Підходять резерви з Криму невеличкі в бік Херсона. І за оцінками, 11 російських ВДК (великих десантних кораблів, - ред.), кожен з яких перевозить комплект приблизно з батальйон. Вийшов у море і шукає собі пригод десь там в районі, можливо, Одеси. Вони можуть спробувати висадити десант, але побачимо, що таке виконання російських військових десантних операцій, і виконання українських військових оборонних протидесантних операцій. Я думаю, що наші, як завжди, зроблять усе краще", - сказав Арестович.

Також радник голови ОП наголошує, що повітряна тривога не завжди означає, що ракети летять безпосередньо на місто. Проте громадянам завжди варто ховатися.

"Відбувся повітряний наліт, ракетні удари були здійснені знову по території України, по Києву. Три ракети: одна невідомо де, одну збили, одна потрапила в Софіївську Борщагівку. Дані з’ясовуються", - пояснив Арестович.

Він додав, що має оптимістичні настрої, адже Україна здійснює вдалу оборонну операцію, а кожен день для противника - це нові втрати, в тому числі і втрата віри у власні сили.

"Думаю, що зранку нас чекають ще ряд гарних новин. Не переживайте, тримаємо оборону. Підходять нові сили. За дві доби понад 100 тис. резервістів надійшло до ЗСУ і сил ТрО. Ми готові, наша тактика дає величезні успіхи. Загрози великим містам немає, наші служби безпеки вправно працюють", - заявив Арестович.

 


 

  • Нагадємо, у Генштабі оновили дані про втрати Росії: померло 4500 людей, українські військові знищили 150 російських танків і 26 гелікоптерів.
 

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Збройні Сили України
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Олексій Арестович
вторгнення
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