Померло 4500 людей, знищили 150 танків і 26 гелікоптерів: у Генштабі оновили дані про втрати Росії

Про це повідомляє офіційний Facebook Генерального штабу ЗСУ



За інформацією Генштабу, станом на 18:00 27 лютого українці вбили близько 4,5 тис російських військових.



"Морально-психологічний стан окупаційних військ низький. Біля Корюківки на Чернігівщині строковики ЗС РФ готові скласти зброю і здатися в полон. Сотні одиниць виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України покинуті вздовж доріг. Втрати противника в особовому складі склали близько 4500 осіб. Знищено та пошкоджено літаків – 27 од. (уточнюється), гелікоптерів – 26 од, танків ‒ близько 150 , ББМ ‒ понад 700 од., гармат – близько 50, один ЗРК БУК, Чотири РСЗВ БМ-21 Град, 60 цистерн, 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, кораблі, катери – 2 одиниці. Буде ще. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.



Відзначається також, що РФ продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецпризначенців на території Республіки Білорусь.



"На аеродромі Мачулищі зосереджено понад 50 літаків, 10 вертольотів та 2 літака Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України. Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів", - повідомляє Генштаб.



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