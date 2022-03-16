Прокурор Гаазького суду вже почав роботу в Україні зі збору воєнних злочинів РФ

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 16 березня.



Президент наголосив на тому, що за злочини РФ на території України має бути міжнародний трибунал, і він буде.



За його словами, слідча група Міжнародного кримінального суду вже почала роботу в Україні. Разом із українськими правоохоронцями вона збирає всі докази та факти воєнних злочинів російських загарбників на території нашої держави.



"Говорив сьогодні з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом. Він вже в Україні, вже почав працювати. Тож окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 28 лютого Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.

Канада подала до Міжнародного кримінального суду ООН у Гаазі позов проти РФ через можливі воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.

Гаазький трибунал почав розслідування воєнних злочинів Росії проти України.

Суд в Гаазі ухвалить рішення щодо війни РФ проти України 16 березня.

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