Прокурор Гаазького суду вже почав роботу в Україні зі збору воєнних злочинів РФ
Прокурор Карім Хан і слідча група Міжнародного кримінального суду вже почали роботу в Україні зі збору доказів воєнних злочинів Кремля
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 16 березня.
Президент наголосив на тому, що за злочини РФ на території України має бути міжнародний трибунал, і він буде.
За його словами, слідча група Міжнародного кримінального суду вже почала роботу в Україні. Разом із українськими правоохоронцями вона збирає всі докази та факти воєнних злочинів російських загарбників на території нашої держави.
"Говорив сьогодні з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом. Він вже в Україні, вже почав працювати. Тож окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців", - підкреслив Зеленський.
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