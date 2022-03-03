Гаазький трибунал почав розслідування воєнних злочинів Росії проти України

Про це йдеться у заяві головного прокурора МКС Каріма Хана.



"28 лютого я оголосив про своє рішення вимагати дозволу на відкриття розслідування ситуації в Україні на основі попередніх висновків мого офісу. У тій же заяві я вказав, що активне розслідування моїм офісом значно пришвидшиться, якщо держави-учасниці передадуть звернення до мого офісу. Сьогодні (2 березня, - ред.) я можу підтвердити, що мій офіс отримав звернення щодо ситуації в Україні від 39 держав-учасниць МКС", - йдеться у заяві.



Хан зазначив, що звернення держав дають змогу розпочати розслідування ситуації в Україні починаючи з 21 листопада 2013 року, що буде охоплювати попередні та поточні звинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людства чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України.



"Я повідомив головування МКС про своє рішення негайно розпочати активне розслідування ситуації. Наша робота зі збору доказів розпочалася. Як зазначалося в моїй заяві від 28 лютого, під час попереднього вивчення ситуації в Україні мій офіс вбачає обґрунтовані підстави вважати, що були вчинені злочини, що підлягають юрисдикції суду", - заявив Хан.



Він додав, що буде взаємодіяти з усіма відповідними зацікавленими сторонами та сторонами конфлікту, а також закликав усі держави підтримати цей процес.



"Оскільки зараз триває активне розслідування, я повторюю заклик до всіх, хто бере участь у бойових діях в Україні, суворо дотримуватися чинних норм міжнародного гуманітарного права", - йдеться у заяві.





Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.

Також Канада подала до Міжнародного кримінального суду ООН у Гаазі позов проти РФ через можливі воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.

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