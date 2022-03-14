Суд в Гаазі ухвалить рішення щодо війни РФ проти України 16 березня

Про це повідомляється в офіційному Twitter Міжнародного суду.



"У середу, 16 березня, о 16:00 Міжнародний Суд винесе свою постанову у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Росії)", - йдеться у заяві.



Нагадаємо, 28 лютого Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.

Канада подала до Міжнародного кримінального суду ООН у Гаазі позов проти РФ через можливі воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.

Гаазький трибунал почав розслідування воєнних злочинів Росії проти України.



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