Байден: США надасть 800 систем протиповітряної оборони для захисту повітряного простору України

Відповідний указ президент США підписав сьогодні, 16 березня, після свого брифінгу, повідомляє "Еспресо. TV".

"Ми активізуємо додаткову допомогу Україні на суму 800 млн доларів. Загалом лиш цього тижня ми надамо Україні 1 млрд доларів від Пентагону для подолання цього російського вторгнення. Цей пакет буде включати безпредметну допомогу: 800 протиповітряних систем (ППО) на захист повітряного простору України від літаків та гелікоптерів. На запит Зеленського ми допомагаємо в отриманні протиповітряних систем. Також 9 тис. озброєнь проти броньованих машин та танків. Надамо ще гранатометів та іншої зброї, щоб українці могли захищати своїх цивільних людей, свої міста і села від загарбників. Надамо 2 млн боєприпасів, а також дрони. Ми надаватимемо сучасну допомогу Україні. Ми це не робимо самі, наші союзники збільшили військову допомогу Україні", - сказав Джо Байден під час брифінгу.



Переглянути весь брифінг тут.

Нагадаємо, чернетки російської сторони: Подоляк про "план для припинення війни", який опублікував Financial Times

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