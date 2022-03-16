Чернетки російської сторони: Подоляк про "план для припинення війни", який опублікував Financial Times

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.



За словами Подоляка, єдине, що в інформації FT підтверджує запити української сторони – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн.



"Коротко. Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн", - йдеться у заяві радника керівника ОП Михайла Подоляка.

16 березня видання Financial Times повідомило, що Україна і Росія розробляють план для припинення війни, у якому поступово підбирають прийнятні для обох сторін варіанти.

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