Чернетки російської сторони: Подоляк про "план для припинення війни", який опублікував Financial Times
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що "план для припинення війни", який опублікував Financial Times, це лише чернетки зі запитів російської сторони
Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.
За словами Подоляка, єдине, що в інформації FT підтверджує запити української сторони – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн.
"Коротко. Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн", - йдеться у заяві радника керівника ОП Михайла Подоляка.
- 16 березня видання Financial Times повідомило, що Україна і Росія розробляють план для припинення війни, у якому поступово підбирають прийнятні для обох сторін варіанти.
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