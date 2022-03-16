Під час переговорів сторони обговорюють нейтралітет та безпекові гарантії, другу державну мову та статус Криму і Донбасу, - Financial Times

Про які саме моменти йдеться на переговорах та які рішення формуються намагались дізнатись журналісти Financial Times, інформує Еспресо.TV

За словами трьох учасників переговорів, Україна і Росія досягли значного прогресу щодо попереднього мирного плану з 15 пунктів, включаючи припинення вогню і вихід Росії, якщо Київ оголосить нейтралітет і погодиться на обмеження своїх збройних сил.

Запропонована угода, яку українські та російські переговорники вперше повністю обговорили в понеділок, передбачатиме відмову Києва від своїх амбіцій приєднатися до НАТО і обіцянку не розміщувати іноземні військові бази чи зброю в обмін на захист від таких союзників, як США, Великобританія. і Туреччина.

Природа західних гарантій української безпеки та їхня прийнятність для Москви все ще може виявитися великою перешкодою для угоди, як і статус українських територій, захоплених Росією та її довіреними особами у 2014 році.

Хоча Москва і Київ у середу заявили, що вони досягли прогресу щодо умов угоди, українські чиновники залишаються скептично налаштованими, що президент Росії Володимир Путін повністю відданий миру і стурбовані тим, що Москва може виграти час для перегрупування своїх сил і відновлення наступу.

Старший радник президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк заявив Financial Times, що будь-яка угода передбачає, що "війська Російської Федерації в будь-якому разі покинуть територію України", захоплену з моменту початку вторгнення 24 лютого, а саме південні регіони вздовж Азовське і Чорне моря, а також території на схід і північ від Києва.

Україна збереже свої збройні сили, але буде зобов'язана залишатися за межами військових альянсів, таких як НАТО, і утримуватися від розміщення іноземних військових баз на своїй території.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам у середу, що нейтралітет для України на основі статусу Австрії чи Швеції є можливим.

"Цей варіант зараз дійсно обговорюється, і його можна вважати прийнятним", - сказав Пєсков.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "абсолютно конкретні формулювання" "близькі до узгодження" на переговорах.

Журналісти також нагадують, що хоча Конституція України зобов’язує її прагнути до членства в НАТО, Зеленський та його помічники применшують шанси України на приєднання до трансатлантичного військового альянсу, перспективу, яку Росія розглядає як провокацію.

"Зараз немає ефективної системи європейської безпеки, яку б модерував НАТО. Як тільки почалася серйозна війна в Європі, НАТО швидко відійшло в сторону", – сказав Подоляк.

"Ми пропонуємо "українську модель гарантій безпеки", яка передбачає негайну та юридично вивірену участь низки країн-гарантів у конфлікті на боці України, якщо хтось знову посягає на її територіальну цілісність", – додав він.

Україна, додав Подоляк, у рамках будь-якої угоди "безперечно збереже власну армію". Він також применшував значення заборони іноземних баз в Україні, заявивши, що це вже заборонено українським законодавством.

Двоє людей з числа переговорників сказали, що передбачувана угода також включала положення про закріплення прав на російську мову в Україні. Подоляк зазначив, що "гуманітарні питання, у тому числі й мовні, обговорюються лише через призму виключних інтересів України".

Найбільшою проблемою залишається вимога Росії визнати Україною анексію Криму в 2014 році та незалежність двох сепаратистських держав у східному прикордонному регіоні Донбасу.

Україна поки що відмовлялася, але готова відділити це питання, сказав Подоляк.

"Спірні та конфліктні території [перебувають] в окремому пакеті. Поки що мова йде про гарантований вихід з територій, які були окуповані з моменту початку військової операції 24 лютого, коли почалося вторгнення Росії", - сказав він.

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