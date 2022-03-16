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Головна війна з Росією Під час переговорів сторони обговорюють нейтралітет та безпекові гарантії, другу державну мову та статус Криму і Донбасу, - Financial Times

Під час переговорів сторони обговорюють нейтралітет та безпекові гарантії, другу державну мову та статус Криму і Донбасу, - Financial Times

16 березня, 2022 середа
18:11
війна з Росією переговори України з Росією

Україна і Росія розробляють план для припинення війни, у якому поступово підбирають прийнятні для обох сторін варіанти.

Про які саме моменти йдеться на переговорах та які рішення формуються намагались дізнатись журналісти Financial Times, інформує Еспресо.TV

За словами трьох учасників переговорів, Україна і Росія досягли значного прогресу щодо попереднього мирного плану з 15 пунктів, включаючи припинення вогню і вихід Росії, якщо Київ оголосить нейтралітет і погодиться на обмеження своїх збройних сил.

Запропонована угода, яку українські та російські переговорники вперше повністю обговорили в понеділок, передбачатиме відмову Києва від своїх амбіцій приєднатися до НАТО і обіцянку не розміщувати іноземні військові бази чи зброю в обмін на захист від таких союзників, як США, Великобританія. і Туреччина.

Природа західних гарантій української безпеки та їхня прийнятність для Москви все ще може виявитися великою перешкодою для угоди, як і статус українських територій, захоплених Росією та її довіреними особами у 2014 році.

Хоча Москва і Київ у середу заявили, що вони досягли прогресу щодо умов угоди, українські чиновники залишаються скептично налаштованими, що президент Росії Володимир Путін повністю відданий миру і стурбовані тим, що Москва може виграти час для перегрупування своїх сил і відновлення наступу.

Старший радник президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк заявив Financial Times, що будь-яка угода передбачає, що "війська Російської Федерації в будь-якому разі покинуть територію України", захоплену з моменту початку вторгнення 24 лютого, а саме південні регіони вздовж Азовське і Чорне моря, а також території на схід і північ від Києва.

Україна збереже свої збройні сили, але буде зобов'язана залишатися за межами військових альянсів, таких як НАТО, і утримуватися від розміщення іноземних військових баз на своїй території.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам у середу, що нейтралітет для України на основі статусу Австрії чи Швеції є можливим.

"Цей варіант зараз дійсно обговорюється, і його можна вважати прийнятним", - сказав Пєсков.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "абсолютно конкретні формулювання" "близькі до узгодження" на переговорах.

Журналісти також нагадують, що хоча Конституція України зобов’язує її прагнути до членства в НАТО, Зеленський та його помічники применшують шанси України на приєднання до трансатлантичного військового альянсу, перспективу, яку Росія розглядає як провокацію.

"Зараз немає ефективної системи європейської безпеки, яку б модерував НАТО. Як тільки почалася серйозна війна в Європі, НАТО швидко відійшло в сторону", – сказав Подоляк.

"Ми пропонуємо "українську модель гарантій безпеки", яка передбачає негайну та юридично вивірену участь низки країн-гарантів у конфлікті на боці України, якщо хтось знову посягає на її територіальну цілісність", – додав він.

Україна, додав Подоляк, у рамках будь-якої угоди "безперечно збереже власну армію". Він також применшував значення заборони іноземних баз в Україні, заявивши, що це вже заборонено українським законодавством.

Двоє людей з числа переговорників сказали, що передбачувана угода також включала положення про закріплення прав на російську мову в Україні. Подоляк зазначив, що "гуманітарні питання, у тому числі й мовні, обговорюються лише через призму виключних інтересів України".

Найбільшою проблемою залишається вимога Росії визнати Україною анексію Криму в 2014 році та незалежність двох сепаратистських держав у східному прикордонному регіоні Донбасу.

Україна поки що відмовлялася, але готова відділити це питання, сказав Подоляк.

"Спірні та конфліктні території [перебувають] в окремому пакеті. Поки що мова йде про гарантований вихід з територій, які були окуповані з моменту початку військової операції 24 лютого, коли почалося вторгнення Росії", - сказав він.

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переговори
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