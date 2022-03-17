Переговори України та США про постачання систем ППО збережуть у таємниці, – Білий дім

Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Ми маємо намір зберігати дані переговори в секреті", – сказала Псакі, відповідаючи на питання про плани США передати Україні системи ППО.

Представник Білого дому уточнила, що Україні в першу чергу планується передати озброєння, які знайомі українським військовим.

"Ми ведемо консультації з кількома партнерами", – додала вона.

Нагадаємо, Байден назвав Путіна воєнним злочинцем.

16 березня стало відомо, що США надасть 800 систем протиповітряної оборони для захисту повітряного простору України.