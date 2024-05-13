Прем’єр-міністр Канади Трюдо підтвердив участь у Саміті миру

Про це президент написав у телеграм.

"Провів телефонну розмову з Джастіном Трюдо. Прем’єр-міністр Канади підтвердив свою участь у Саміті миру, тож ми скоординували наші позиції перед ним та спільну роботу із залучення інших країн", - йдеться у повідомленні.

Зеленський нагадав, що Канада очолює Міжнародну коаліцію за повернення примусово переміщених українських дітей. Він наголосив, що її участь у Саміті миру принципово важлива для повернення тисяч людей додому.

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Лідери України та Канади також обговорили поточну ситуацію на полі бою та продовження оборонної підтримки.