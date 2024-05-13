Прем’єр-міністр Канади Трюдо підтвердив участь у Саміті миру
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Канади Джастіном Трюдо, під час якої останній підтвердив участь у Саміті миру
Про це президент написав у телеграм.
"Провів телефонну розмову з Джастіном Трюдо. Прем’єр-міністр Канади підтвердив свою участь у Саміті миру, тож ми скоординували наші позиції перед ним та спільну роботу із залучення інших країн", - йдеться у повідомленні.
Зеленський нагадав, що Канада очолює Міжнародну коаліцію за повернення примусово переміщених українських дітей. Він наголосив, що її участь у Саміті миру принципово важлива для повернення тисяч людей додому.
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Лідери України та Канади також обговорили поточну ситуацію на полі бою та продовження оборонної підтримки.
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