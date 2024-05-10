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Вселенський Патріарх Варфоломій підтвердив участь у Саміт миру

10 травня, 2024 п'ятниця
22:43
Суспільство Вселенський Патріарх Варфоломій
Зміст

Президент України Володимир Зеленський запросив Вселенського Патріарха Варфоломія на Глобальний саміт миру. Він підтвердив свою участь

Про запрошення Патріарха Варфоломія на Саміт миру Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

"Я сьогодні я особисто запросив на Саміт Президента Аргентини, Прем’єр-міністра Ісландії та Вселенського патріарха. Я вдячний кожному за прагнення відновити повну дієвість міжнародного права", - заявив президент.

Згодом Патріарх Варфоломій підтвердив участь у Саміт миру. Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, - заявив очільник держави. - Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського Патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі".

Окремо Зеленський привітав патріарха з Великоднем східного обряду та подякував за молитви та "теплі побажання" українцям.

  • 8 травня президент України Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на Саміт миру, що відбудеться в червні у Швейцарії.
Теги:
Світ
Україна
Володимир Зеленський
патріарх Варфоломій
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