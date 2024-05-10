Вселенський Патріарх Варфоломій підтвердив участь у Саміт миру

Про запрошення Патріарха Варфоломія на Саміт миру Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

"Я сьогодні я особисто запросив на Саміт Президента Аргентини, Прем’єр-міністра Ісландії та Вселенського патріарха. Я вдячний кожному за прагнення відновити повну дієвість міжнародного права", - заявив президент.

Згодом Патріарх Варфоломій підтвердив участь у Саміт миру. Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, - заявив очільник держави. - Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського Патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі".

Окремо Зеленський привітав патріарха з Великоднем східного обряду та подякував за молитви та "теплі побажання" українцям.