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Ексклюзив

Саміт миру: якщо країни не дійдуть спільної позиції, то буде ще одна зустріч перед обговоренням з РФ, - дипломат Левченко

6 травня, 2024 понедiлок
17:31
Світ Швейцарія
Зміст

Надзвичайний і Повноважний посол у Республіці Хорватія (2010-2017), Боснії та Герцоговині (2011-2017) Олександр Левченко аналізує події напередодні Глобального саміту миру 15-16 червня у Бюргенштоку

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Ми знаємо, що Швейцарія, як країна на території якої проводиться Саміт, впливова, досить нейтральна історично країна; розіслала запрошення у 160 країн світу. Як бачите, не всіх запрошували - Росію не запрошували, Білорусь не запрошували. Ідея проведення Саміту в тому, щоб запропонована Києвом Формула миру з 10 пунктів знайшла собі підтвердження, якщо не по 10 пунктах, то хоча б по 3-4 пунктах спільну позицію країн світу, які хочуть закінчення цієї війни на нормах і принципах міжнародного права і через системи Організації Об'єднаних Націй", - пояснив дипломат.

За словами експосла в Хорватії, Боснії та Герцоговини, очікується прибуття близько 100-120 представників запрошених країн. Вони мають виступити єдиним фронтом у переговорному процесі з Росією.

"Успішність його - якщо буде якийсь напрацьований спільний документ, якийсь який всі країни, так би мовити, підтвердять, тобто якась рамкова позиція щодо закінчення цієї війни. Якщо там не вдасться, ми розуміємо, що Росія вже почала свої деструктивні кроки й працює напряму з багатьма країнами, які від неї економічно залежать з тим, щоб торпедувати прийняття спільного рішення. Можливо, буде якась спільна заява чи декларація. Якщо там будуть розмиті позиції, не виключено, що буде ще один такий Саміт з конкретизації позиції, а вже потім вихід на Саміт, звісно, з участю Росії, тому що закінчити війну без Росії неможливо", - підсумував Левченко.

Що передувало

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру буде вироблено спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, заявив речник президента України Сергій Никифоров.  

Президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що запросила Папу Римського Франциска на Глобальний саміт миру, відбудеться 15 та 16 червня у Бюргенштоку.  

Теги:
Україна
Швейцарія
Війна з Росією
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