Швейцарія запросила Папу Римського на український саміт миру

Про це повідомляє Blick.

"У мене була цікава розмова з Папою в теплій атмосфері. Говорили, зокрема, про війну в Україні та інших проблемних точках світу", - сказала Віола Амгерд.

На питання, чи планує Папа Римський на українську мирну конференцію в Бюргеншток, вона відповіла: "Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно оцінює мирну конференцію".