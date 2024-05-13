Ворог поцілив у ферму на Харківщині: є загиблий та поранені

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали удару по фермі у Коротичах Харківського району. Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Дані встановлюються", - написав Синуєгубов.

Також він повідомив, що під ворожим ударом опинилось село Липці.

"У цей же час після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, госпіталізована до медичної установи", - йдеться у повідомленні.