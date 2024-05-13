Ворог поцілив у ферму на Харківщині: є загиблий та поранені
Ввечері понеділка, 13 травня, російська окупаційна армія обстріляла селище Коротич на Харківщині: один чоловік загинув, троє людей поранені
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдали удару по фермі у Коротичах Харківського району. Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Дані встановлюються", - написав Синуєгубов.
Також він повідомив, що під ворожим ударом опинилось село Липці.
"У цей же час після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, госпіталізована до медичної установи", - йдеться у повідомленні.
- 13 травня повідомлялось, що упродовж доби росіяни не били по місту Харків, проте натомість артилерійських, мінометних та авіаударів ворога зазнали понад три десятки населених пунктів області.
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