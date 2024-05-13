США та Китай проведуть зустріч, на якій обговорять ризики ШІ
Представники Сполучених Штатів Америки й Китаю зустрінуться у швейцарській Женеві, де обговорять питання ризиків штучного інтелекту
Про це повідомляє Reuters.
Підкреслюється, що американська політика щодо КНР не буде предметом обговорень, адже мета зустрічі - порушити питання зменшення ризику ШІ.
"Це перша зустріч такого роду. Тому ми очікуємо, що обговоримо весь спектр ризиків, але не хотіли б упереджувати жодних конкретних деталей", - розповів журналістам напередодні зустрічі високопоставлений представник США, відповідаючи на питання про обговорення ядерної зброї.
Він додав, що швидке запровадження можливостей штучного інтелекту Китаєм у цивільному, національному й військовому секторах "часто підривало безпеку США та їхніх союзників". Тому ці переговори, за словами чиновника, дозволять Вашингтону розповісти Пекіну про свою стурбованість щодо цього.
"Щоб бути дуже чітким, переговори з Пекіном не зосереджені на просуванні будь-якої форми технічної співпраці або співпраці у прикордонних дослідженнях у будь-якому питанні. І наша політика захисту технологій не є предметом переговорів", - додав він.
- 10 травня повідомлялось, дослідження, проведене науковцями Массачусетського технологічного інституту (MIT), виявило численні випадки, коли ШІ-системи обманювали користувачів, блефували та вдавали з себе людей.
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