Зеленський звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 13 травня, замінив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки, звільнивши з посади Андрія Алєксєєнка. Натомість посаду обійняв Олег Луговський
Про це свідчать відповідні укази №319/2024 та №320/2024, оприлюднені на сайті Офісу президента.
"Звільнити Алексєєнка Андрія Вікторовича з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться на сайті ОП.
Водночас цю посаду, відповідно до указу №320/2024, обійме Олег Луговський.
Андрій Алєксєєнко став першим заступником очільника Служби зовнішньої розвідки України 27 листопада 2017 року. У період з березня по червень 2019 року тимчасово виконував обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки України.
- 9 травня Володимир Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони.
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