Зеленський звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки

Про це свідчать відповідні укази №319/2024 та №320/2024, оприлюднені на сайті Офісу президента.

"Звільнити Алексєєнка Андрія Вікторовича з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться на сайті ОП.

Водночас цю посаду, відповідно до указу №320/2024, обійме Олег Луговський.

Андрій Алєксєєнко став першим заступником очільника Служби зовнішньої розвідки України 27 листопада 2017 року. У період з березня по червень 2019 року тимчасово виконував обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки України.