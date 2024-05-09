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Зеленський звільнив Рудя з посади начальника Управління держохорони

9 травня, 2024 четвер
20:35
Суспільство Сергій Рудь, ексголова УДО
Зміст

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони

Відповідний указ оприлюднено на сайті президента

"Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України", - йдеться в указі. 

Причина звільнення не вказується. Проте відставка сталася за два дні після того, як Служба безпеки України заявила, що викрила мережу агентів ФСБ РФ і затримала двох полковників УДО, які готували вбивство президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Зокрема, активно розроблялися плани з ліквідації Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони очільника держави, котрі б могли взяти Зеленського в заручники, а згодом і вбити його.

Окрім Володимира Зеленського ворог планував ліквідувати керівника СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

  • 19 квітня повідомлялося, що правоохоронці України та Польщі затримали поляка за підозрою у співпраці зі спецслужбами РФ та підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського.
Теги:
СБУ
Володимир Зеленський
ФСБ
ГУР
УДО
Кирило Буданов
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