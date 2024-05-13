IT-коаліція: Естонія передасть Україні засоби для підсилення кіберпростору

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У Києві заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко зустрілась із заступником командувача Кіберкомандування Сил оборони Естонії Міхкелем Тікком та керівницею департаменту кіберполітики і координаторкою ІТ-коаліції з боку Міністерства оборони Естонії Лаурою Оолуп.

"Естонія - стратегічний партнер для України, і я дякую за її співлідерство в ІТ-коаліції. Завдяки спільній роботі ми значно посилюємо можливості наших кіберфахівців. Цінуємо нашу взаємодію та продовжуємо активну співпрацю", - сказала Катерина Черногоренко.

У межах візиту естонська делегація провела низку зустрічей з кіберфахівцями Міністерства оборони України та ЗСУ.

"Рівень технологічної експертизи України вражаюче високий, особливо завдяки набутому досвіду в ході повномасштабної війни проти Росії. Окрім кінетичних загроз, російська агресія охоплює також і кіберпростір. Ми готові колективно підтримати Україну необхідними засобами для отримання переваги на полі бою та обміну досвідом в межах нашого стратегічного партнерства", - зазначила Лаура Оолуп.

Довідка: ІТ-коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним Силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Внески у розмірі понад 23 млн євро ще очікуються.