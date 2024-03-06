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До української ІТ-коаліції вже приєднались 11 країн, - Міноборони

6 березня, 2024 середа
11:57
Війна з Росією Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що до ІТ-коаліції приєднались 11 країн: вже накопичено достатньо внесків для перших закупівель за пріоритетними напрямками

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Міністерства оборони України. 

"Я вдячний нашим партнерам за їхню готовність підтримувати нас у довгостроковій перспективі, а також Естонії та Люксембургу за їхнє лідерство. Підписання угоди про співпрацю є важливим кроком в рамках IT-коаліції", - сказав міністр оборони Умєров.

Він закликав всіх партнерів України долучитися до цієї коаліції, оскільки об'єднання досвіду та ресурсів різних країн у IT-сфері, допоможе українським військовим досягти інформаційної переваги над росіянами.

Вказано, що наразі ініціатива об’єднала вже 11 держав та накопичила достатньо внесків для перших закупівель за пріоритетними запитами.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підкреслив, що ІТ-коаліція допомагає вийти ЗСУ на новий рівень. Йдеться як про зв'язок та центри обробки даних, так і про архітектуру ІТ. Водночас міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес наголосила, що ініціатива допомагає Україні розбудувати безпечну інфраструктуру інформаційно-комунікаційних технологій.

"З моменту її офіційного запуску було створено добре структуроване управління. Перші замовлення вже оприлюднені. Для досягнення поставлених цілей буде застосовано поетапний підхід, заснований на пріоритетах, визначених Україною. Надійний та безпечний зв'язок є ключовим для військового успіху України", - додала вона.

  • Водночас коаліція дронів налічує вже 8 країн-партнерів. У Міністерство оборони працюють над тим, щоб до ініціативи долучилося щонайменше 20 країн. 
Теги:
Україна
IT
Міністерство оборони
військові
Технології
Військові новини
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