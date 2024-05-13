У Дії запустили бета-тестування посвідчення ветерана

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Більше не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою — у смартфоні. Збираємо тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі", - написав він.

Федоров зазначив, можливість протестувати документ є у тих громадян, які мають у Дії паспорт і картку платника податків (РНОКПП).

Узяти участь у бета-тесті зможуть учасники бойових дій; люди з інвалідністю внаслідок війни; учасники війни; постраждалі учасники Революції Гідності; члени сім’ї загиблого ветерана війни або українського загиблого захисника і захисниці.