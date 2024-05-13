У Дії запустили бета-тестування посвідчення ветерана
У застосунку "Дія" розпочалась реєстрація на бета-тестування нового документа - посвідчення ветерана
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Більше не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою — у смартфоні. Збираємо тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі", - написав він.
Федоров зазначив, можливість протестувати документ є у тих громадян, які мають у Дії паспорт і картку платника податків (РНОКПП).
Узяти участь у бета-тесті зможуть учасники бойових дій; люди з інвалідністю внаслідок війни; учасники війни; постраждалі учасники Революції Гідності; члени сім’ї загиблого ветерана війни або українського загиблого захисника і захисниці.
- 25 березня стало відомо, що військовослужбовці та військові частини мають змогу отримати дозвіл на провадження медичної практики через портал Дія.
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