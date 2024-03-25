Українські військові можуть отримати дозвіл на медичну практику через Дію

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, передає пресслужба відомства.

"Міністерство оборони України у взаємодії з Міністерством охорони здоровʼя та за підтримки Міністерства цифрової політики України впроваджує практику подання медичної декларації через єдиний портал державних послуг "Дія", - йдеться в повідомленні.

За словами Калмикової, такий механізм потребує декількох хвилин, а перші декларації через портал уже були подані.

"Подача електронних декларацій через портал "Дія" – це продовження державної політики на цифровізацію та усунення корупційних ризиків, адже виключає необхідність людського контакту з чиновниками. Окрім того, у разі зміни командира військової частини, декларація залишається чинною. Також акцентую на тому, що декларація буде діяти до кінця воєнного стану + 3 місяці після його припинення", - наголосила заступниця міністра оборони.