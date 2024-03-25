Українські військові можуть отримати дозвіл на медичну практику через Дію
Військовослужбовці та військові частини мають змогу отримати дозвіл на провадження медичної практики через портал Дія
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, передає пресслужба відомства.
"Міністерство оборони України у взаємодії з Міністерством охорони здоровʼя та за підтримки Міністерства цифрової політики України впроваджує практику подання медичної декларації через єдиний портал державних послуг "Дія", - йдеться в повідомленні.
За словами Калмикової, такий механізм потребує декількох хвилин, а перші декларації через портал уже були подані.
"Подача електронних декларацій через портал "Дія" – це продовження державної політики на цифровізацію та усунення корупційних ризиків, адже виключає необхідність людського контакту з чиновниками. Окрім того, у разі зміни командира військової частини, декларація залишається чинною. Також акцентую на тому, що декларація буде діяти до кінця воєнного стану + 3 місяці після його припинення", - наголосила заступниця міністра оборони.
- 25 березня стало відомо, що громадяни України матимуть можливість подавати заяви про пошкоджене житло у в Міжнародний реєстр збитків в декілька кліків через застосунок "Дія".
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