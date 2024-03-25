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Українці зможуть через Дію подати заяви в Міжнародний реєстр збитків, завданих Росією

25 березня, 2024 понедiлок
10:32
Технології Додаток "Дія"

Громадяни України матимуть можливість подавати заяви про пошкоджене житло у в Міжнародний реєстр збитків в декілька кліків через застосунок "Дія"

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що міністр підписав угоду з виконавчим директором міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, Маркіяном Ключковським.

"Дія стає важливою частиною передачі і відображення масштабів збитків від російської агресії", - додав Федоров.

Так, скоро кожен українець, чиє житло постраждало, зможе подати заяву в Реєстр за кілька кліків у Дії. Це потрібно, щоб зафіксувати реальні масштаби шкоди від російської агресії та запустити санкційний механізм.

На першому етапі можна буде надіслати заяви про пошкоджене або знищене житло. Важливо, що на таке житло має бути Акт про обстеження від місцевої влади.

"Це перший кейс міжнародного обміну даними, для якого використовуватимуть Дію. Крім того, пізніше можна буде подавати через Дію заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом можна буде подати заяву про шкоду інфраструктурі, а бізнесу — звернутись із заявами про відшкодування збитків". - додав Федоров.

  • Напередодні повідомлялося, що у квітні українці, які мають пошкоджене чи зруйноване внаслідок війни житло, зможуть звертатися в міжнародний Реєстр збитків із заявами.
Теги:
Війна з Росією
Дія
Світ
відбудова України
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