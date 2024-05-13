Чиновнику Укрзалізниці загрожує 12 років тюрми за хабарництво

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами справи, посадовець вимагав 10 млн грн хабаря від керівника столичної будівельної компанії.

За цю суму чиновник "гарантував" безперешкодно передати підряднику у довгострокову оренду 6 га землі, яка перебуває на балансі держпідприємства. Також він обіцяв "пришвидшену" процедуру щодо укладання відповідних договорів на рівні Укрзалізниці та Київської міської держадміністрації.

У разі відмови платити хабар посадовець погрожував штучними перешкодами під час оформлення технічних паспортів та дозвільних документів на оренду землі.

Правоохоронці затримали фігуранта під час передачі йому першої частини неправомірної вигоди.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі посадовець перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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