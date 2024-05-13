Україна отримає від Німеччини систему ППО IRIS-T вже у травні, - посол ФРН Єгер
В Україні вже знаходяться декілька систем протиповітряної оборони IRIS-T, а вже цього місяця, у травні, Німеччина передасть ще один комплекс
Про це повідомив посол ФРН в Україні Мартін Єгер в ефірі телемарафону.
Читайте також: Що таке IRIS-T SLM і як німецькі комплекси покращать ППО України
Він наголосив, що Німеччина обіцяла Україні, що цього року, наступного року і ще 2026 року постачатиме нові системи IRIS-T й це буде "послідовна робота".
IRIS-T SLM в Україні
Про те, що Німеччина передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони, канцлер Олаф Шольц заявив 1 червня 2022 року. Згодом система ППО IRIS-T SLM потрапила до списку озброєння, що його ФРН зобов'язалася передати Україні.
Перший комплекс прибув в Україну 12 жовтня, а невдовзі після цього Шольц пообіцяв Україні ще три комплекси ППО, "кожен з яких здатен захистити велике місто". Під час першого бойового хрещення комплекс IRIS-T збив 100 відсотків цілей
Наразі в Україні діє дві системи IRIS-T SLM – друга прибула у квітні цього року, а Німеччина передала її в співпраці зі Швецією. Очікують ще на 6 комплексів. Два повинні прибути до кінця 2023 року, ще чотири – у 2024-му.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.97
- EUR Купівля 42.34Продаж 43.11
- Актуальне
- Важливе