Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Наступною може бути Сумщина": Луценко про наступ окупантів на Харківщині
Ексклюзив

"Наступною може бути Сумщина": Луценко про наступ окупантів на Харківщині

13 травня, 2024 понедiлок
20:34
Війна з Росією окупанти орки танк рф
Зміст

Політик Юрій Луценко вважає, що росіяни можуть відкрити ще один фронт на Сумщині для того, щоб ще більше розтягнути сили Збройних сил України

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Варто наголосити, що ніякої військової катастрофи не сталось ані під Авдіївкою, ані під Часовим Яром, не відбувається це зараз і на Харківщині. Очевидно, що російські окупанти мають на меті розтягнути Сили оборони України й розширити лінію фронту. Вони наступають на Запорізькому напрямку, біля Марʼїнки, Авдіївки, Часового Яру, а тепер відкрили ще один фронт в напрямку Вовчанська. Я підозрюю, що наступний такий фронт вони відкриють на Сумщині, а далі будуть шукати найслабкіше місце в українській обороні", - вважає Луценко.

Політик зауважив, що Збройні сили України мають високий рівень недоукомплектування особовим складом

"На жаль, все це створює дуже значну небезпеку. Оскільки розтягнення сил української армії небезпечно, бо мобілізація стала не улюбленим питанням нашої влади, не дивлячись на те, що за Конституцією це функція виключно президента України. Зокрема, встановлення обсягів, термінів та порядку мобілізації. Натомість президент просто усунувся від цього питання. Законопроєкт приймався в парламенті чотири місяці й перетворився в шоу. І насправді я не бачу, що прийнятий закон дав позивного в комплектуванні Сил оборони України. Я не можу називати рівень недоукомплектування нашої армії, але він дуже високий", - додав він.

Що відомо про наступ росіян на півночі Харківщині

У п'ятницю 10 травня 2024 року Міноборони України повідомило, що російська окупаційна армія посилила атаки на півночі Харківської області. Близько 5-ї ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині. Українські Сили оборони зустріли рашистів вогнем.

Генштаб ЗСУ о 23:00 прозвітував, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку. 

З Вовчанська та навколишніх населених пунктів Харківщини проводиться евакуація населення через дуже інтенсивні обстріли з боку російської армії. 

За добу 10 травня з районів Харківщини, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.

Згодом партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків. Також окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступальні операції росіян вздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету привернути та закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.

11 травня росіяни завдали понад 20 ударів керованими авіаційними бомбами по Вовчанську та околицям, внаслідок чого є двоє загиблих. З територіальної громади евакуювали 441 людину.

12 травня міноборони РФ заявило про розширення російського контролю на ще 4 села північної частини Харківської області України. Днем раніше в заяві країни-агресорки йшлося про 5 прикордонних сіл. 

Президент Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини та розповів про інші гарячі напрямки країни, де точаться жорсткі бої.

Очільник Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець заявив, що фортифікаційне обладнання оборонних споруд на Харківщині здійснюється в декілька рубежів.

Станом на 00:40 13 травня оперативна обстановка на Харківському напрямку залишалася складною та динамічно змінювалася. Ворог має тактичний успіх. 

Упродовж доби росіяни не били по місту Харків, натомість артилерійських, мінометних та авіаударів ворога зазнали понад три десятки населених пунктів області.

Після прориву росіянами лінії оборони на Харківщині головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський змінивкомандувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Харків". Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.

13 травня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив, що росіяни починають оточувати Вовчанськ з одного боку, місто практично зруйноване.

Теги:
Відео
Україна
Росія
військові
російська армія
Сумщина
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Предстоятель РПЦ Кирило (Гундяєв)
12 травня, 2024 неділя
ПЦУ: якщо Гундяєв публічно не зречеться ідей "русского міра", його слід вважати єретиком і відлучити від церкви
Лідер Muslim Interaktiv (ФРН) Джо Атаде Боатенг
12 травня, 2024 неділя
Прагнуть встановити халіфат, збирають демонстрації: в Німеччині занепокоєні організацією Muslim Interaktiv
Херсон
11 травня, 2024 субота
"ЗСУ обстрілюють цивільних, які намагаються покинути Херсон": російські фейки за 10 травня
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.97
  • EUR
    Купівля 42.34
    Продаж 43.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
13 травня
21:52
Оновлено
обстріл, ППО
Ввечері 13 травня РФ запустила дрони по Україні
21:19
У Командуванні Сил підтримки Збройних Сил України розкрили специфіку будівництва фортифікацій
"Врятує багато життів наших солдат": очільник Сил підтримки Герега про специфіку будівництва фортифікацій
20:58
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На Харківському напрямку вжито заходи щодо стабілізації ситуації. Колонка Сергія Згурця
20:44
ЗСУ
На Харківському напрямку ЗСУ закріплюються на зайнятих позиціях, обладнують запасні, - Генштаб
20:31
Оновлено
ЗСУ
Наступ РФ на Харківщині: тривають бої у Вовчанську та за Лук'янці
20:20
Посол Сербії повернеться до Києва вперше з початку великої війни, - Вучич
20:02
OPINION
Радомир Мокрик
"У Львові кажуть"...
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 810-го дня війни: знищений дорогий російський гелікоптер та Су-25, ЗСУ атакували західними ракетами частину ППО в Криму
19:57
Додаток "Дія"
У Дії запустили бета-тестування посвідчення ветерана
19:56
Володимир Зеленський
"Наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну": Зеленський про посилення наступу РФ
19:53
Оновлено
Зоря - Верес
УПЛ: "Зоря" та "Верес" зіграли внічию, "ЛНЗ Черкаси" перемогли "Колос", результати інших матчів 28-го туру
19:48
Ексклюзив
евакуація
В Середино-Будській громаді Сумщини триває примусова евакуація дітей, - журналістка Яцина
19:41
Екскомандувач ВМС України Ігор Воронченко
РФ оголосила в розшук екскомандувача ВМС України Ігоря Воронченка
19:36
У Казахстані ексміністра економіки засудили до 24 років за жорстоке вбивство дружини
У Казахстані ексміністра економіки засудили до 24 років за жорстоке вбивство дружини
19:30
україна німеччина
У німецькому уряді не підтримують ідею участі НАТО в захисті українського повітряного простору
19:01
ЗСУ знищили російський літак Су-25 на Донеччині
19:00
Інтерв’ю
Людмила Гусейнова
"Моє тіло мені не належало, але думки залишалися вільними": Людмила Гусейнова про три роки полону в "Ізоляції" та Донецькому СІЗО
18:54
стрибки з парашутом
Молдова та США проведуть спільні військові навчання
18:53
Оновлено
Вовчанськ, Харківщина, евакуація
Росіяни обстріляли авто поліцейських під час евакуації цивільних з Вовчанська
18:39
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Прем’єр-міністр Канади Трюдо підтвердив участь у Саміті миру
18:38
Зеленський
Зеленський звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки
18:33
Річі Самбора
Ексгітарист Bon Jovi Річі Самбора шкодує, що не пішов з гурту раніше
18:32
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Команди Усика та Ф'юрі влаштували бійку перед поєдинком в Ер-Ріяді, батько британця розбив голову
18:31
Естонія передасть Україні засоби для підсилення власного кіберпростору в межах ІТ-коаліції
IT-коаліція: Естонія передасть Україні засоби для підсилення кіберпростору
18:10
Ціни на пальне АЗС
До ВР внесли законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення акцизів на пальне
18:07
OPINION
Дмитро Золотухін
Білоусов виглядатиме позитивним для Заходу, якщо будуть перемовини з Україною
18:02
штучний інтелект
США та Китай проведуть зустріч, на якій обговорять ризики ШІ
17:58
Ексклюзив
Протести в Тбілісі
Якщо грузинська влада піде на поступки протестувальникам, Кремль матиме ресурси для підняття ставок, - військовий експерт Копчак
17:47
Вибух
Ворог поцілив у ферму на Харківщині: є загиблий та поранені
17:38
IRIS-T
Україна отримає від Німеччини систему ППО IRIS-T вже у травні, - посол ФРН Єгер
17:32
Росіяни влучили у житловий будинок у селі на Херсонщині: загинули двоє людей
17:25
PR
Якщо хочете купити новий Apple iPhone не за "всі гроші світу" -  є рішення
17:15
Ексклюзив
"Тактика тисячі порізів": військовий експерт Снєгирьов назвав задачі росіян у наступі на Харківщині
17:14
Чиновнику Укрзалізниці загрожує 12 років тюрми за хабарництво
17:11
Вовчанськ
Військові РФ утримують цивільних мешканців Вовчанської громади у підвалах
16:59
Динамо
УПЛ: визначилися володарі срібних та бронзових медалей
16:59
У Криму ракетами атакували військову частину ППО на горі Ай-Петрі, ліквідовано командира, - ЗМІ
16:51
Ексклюзив
Білгород, підрив дому 12 травня 2024
Defense Express: удар по багатоповерхівці в Білгороді здійснила армія РФ
16:30
Україна ЄС
ЄС продовжив "торговельний безвіз" для України ще на рік
16:30
Ексклюзив
Вовчанськ
Росіяни починають оточувати Вовчанськ з одного боку, місто практично зруйноване - депутат облради Скорик
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV