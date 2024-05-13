У Казахстані ексміністра економіки засудили до 24 років за жорстоке вбивство дружини

Про це повідомляє Kazinform.

Своє покарання ексміністр економіки відбуватиму уколонії максимальної безпеки.

Вирок отримав і його родич - Бахитжан Байжанов. Його засудили до 4 років колонії середньої безпеки за приховування особливо тяжкого злочину.

Що відомо про вбивство?

9 листопада 2023 року стало відомо, що в одному з ресторанів Астани від тілесних ушкоджень внаслідок сварки померла жінка.

Наступного дня, 10 листопада, у Міністерстві внутрішніх справ Казахстану підтвердили, що за фактом убивства затримали колишнього міністра економіки Куандика Бішимбаєва.

11 березня 2024 року над Бішимбаєвим розпочався суд. 27 березня було оголошено, що суд над Бішимбаєвим будуть трансювати онлайн.

За даними судово-медичного експерта, Куандик Бішимбаєв бив Салтанат Нукенову та душив її. Судмедексперт визначив, що перед смертю вона кілька годин була в агонії, болісно помирала та задихалась.