В Середино-Будській громаді Сумщини триває примусова евакуація дітей, - журналістка Яцина
Журналістка Альона Яцина повідомила, що на Сумщині триває евакуація цивільного населення з Білопільської, Середино-Будської та Великописарівської громад
Про це вона розповіла в етері Еспресо
"Зараз відбувається евакуація цивільних громадян у Великописарівській громаді. Власне евакуація поновилась після активних обстрілів громади росіянами у березні. Сьогодні знову оголосили про евакуацію і на автобус, який вивозив громадян, прийшло шестеро людей. Евакуація добровільна. Людям надають можливість добровільно виїхати з Великої Писарівки й везуть їх в одне із сіл Охтирської громади", - розповіла Яцина.
Журналістка додала, що також триває евакуація з Білопільської громади. За її словами, з Середино-Будської громади продовжують примусово евакуювати дітей
"Завтра буде відбуватись евакуація з міста Білопілля, а також є можливість виїхати з прикордонних сіл Білопільської громади. Зараз триває запис. Тому, якщо люди хочуть виїхати, то їм потрібно написати про це голові громади Юрію Зарку. Також триває примусова евакуація дітей у Середино-Будській громаді. станом на вчора в громаді залишалось 170 дітей", - додала вона.
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