У німецькому уряді не підтримують ідею участі НАТО в захисті українського повітряного простору
Уряд Німеччини не допускає думки про те, що Північноатлантичний альянс може брати участь в обороні повітряного простору над Україною
Про це повідомляє n-tv.
Відповідно до даних ЗМІ, політики з Християнсько-демократичного союзу, Вільної демократичної партії і "Зелених" висловили симпатію до того, щоб зона повітряного простору України була б захищена НАТО.
Водночас речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, наразі мова йде про посилення української протиповітряної оборони, тому Берлін надає чергову систему ППО Patriot Києву.
"Це має бути нашою головною турботою на цей момент", – підкреслив спікер.
- 30 квітня речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що Польща має системи Patriot, тож технічно могла б закрити небо над західними регіонами України.
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