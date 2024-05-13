У німецькому уряді не підтримують ідею участі НАТО в захисті українського повітряного простору

Про це повідомляє n-tv.

Відповідно до даних ЗМІ, політики з Християнсько-демократичного союзу, Вільної демократичної партії і "Зелених" висловили симпатію до того, щоб зона повітряного простору України була б захищена НАТО.

Водночас речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, наразі мова йде про посилення української протиповітряної оборони, тому Берлін надає чергову систему ППО Patriot Києву.

"Це має бути нашою головною турботою на цей момент", – підкреслив спікер.