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Війна з Росією: хроніка
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Польща здатна закрити небо над заходом України, але для цього потрібна політична воля, - Повітряні сили

29 квітня, 2024 понедiлок
10:46
Війна з Росією зенітно ракетний комплекс Patriot

Польща має системи протиповітряної оборони великого радіуса дії Patriot, тож технічно могла б закрити небо над західними регіонами України. Проте для цього потрібна політична воля

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, уже велися розмови про те, що Польща могла б закрити небо у західних областях України, що дозволило б військовим використовувати ті станції та пускові установки, які розташовані на заході Україні, на інших напрямках.

"Звичайно, що теоретично і технічно ця можливість могла б бути, оскільки Польща володіє ППО великого радіуса дії, зокрема системами Patriot. Однак для цього потрібна політична воля, і це вже більше розмова нашого дипломатичного корпусу та вищого військового керівництва, які можуть це погодити", - зазначив Євлаш.

За його словами, таке рішення "полегшило б життя" Повітряним силам України.

"Ми могли б використовувати дефіцитні установки для боротьби з тактичною авіацією, керованими ракетами, крилатими ракетами. Звісно, це стало б нам дуже сильно у пригоді", - пояснив речник ПС ЗСУ.

  • Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 27 квітня одна з російських ракет, які атакували Україну, впала за 15 км від кордону з Польщею.
Теги:
Світ
Україна
Польща
ППО
Західна Україна
Захід
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