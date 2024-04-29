Польща здатна закрити небо над заходом України, але для цього потрібна політична воля, - Повітряні сили

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, уже велися розмови про те, що Польща могла б закрити небо у західних областях України, що дозволило б військовим використовувати ті станції та пускові установки, які розташовані на заході Україні, на інших напрямках.

"Звичайно, що теоретично і технічно ця можливість могла б бути, оскільки Польща володіє ППО великого радіуса дії, зокрема системами Patriot. Однак для цього потрібна політична воля, і це вже більше розмова нашого дипломатичного корпусу та вищого військового керівництва, які можуть це погодити", - зазначив Євлаш.

За його словами, таке рішення "полегшило б життя" Повітряним силам України.

"Ми могли б використовувати дефіцитні установки для боротьби з тактичною авіацією, керованими ракетами, крилатими ракетами. Звісно, це стало б нам дуже сильно у пригоді", - пояснив речник ПС ЗСУ.