Одна з російських ракет впала за 15 км від польського кордону, - Туск

Про це він написав у Х.

"На львівський район сьогодні впали десятки бомб і ракет. Одна з них - за 15 км від нашого кордону", - йдеться у повідомленні.

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Водночас він розкритикував колишнього прем'єра Польщі Матеуша Моравецького: "У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? І те, і те?".