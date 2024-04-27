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Одна з російських ракет впала за 15 км від польського кордону, - Туск

27 квітня, 2024 субота
13:23
Світ Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 27 квітня одна з російських ракет, які атакували Україну, впала за 15 км від кордону з Польщею

Про це він написав у Х.

"На львівський район сьогодні впали десятки бомб і ракет. Одна з них - за 15 км від нашого кордону", - йдеться у повідомленні.

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Водночас він розкритикував колишнього прем'єра Польщі Матеуша Моравецького: "У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? І те, і те?".

  • Ввечері та в ніч на 27 квітня окупанти запустили ракети зі стратегічних та тактичних літаків по території України. Росіяни атакували енергооб'єкти у трьох областях та лікарню у Харкові, унаслідок чого постраждали щонайменше 2 людини.
  • Під час двох хвиль ракетної атаки росіян по території України ввечері та у ніч на 27 квітня Польща підіймала в небо свою військову авіацію.
Теги:
Польща
Дональд Туск
Війна з Росією
НАТО
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