Польща двічі за ніч підіймала в небо літаки через ракетну атаку РФ по Україні

Про це йдеться у повідомленні оперативного командування збройних сил Польщі у соцмережі X.

Зазначається, що у зв’язку з початком чергової хвилі ударів російської дальньої авіації по об'єктах, розташованих на території України, активізувалася польська та союзницька авіація.

Військові попередили громадян Польщі, що це може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни.

Крім того, збройні сили Польщі підіймали літаки напередодні увечері - під час першої хвилі російської атаки. Тоді під ударом були західні регіони України, зокрема, на Франківщині чули вибухи.