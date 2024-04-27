Польща двічі за ніч підіймала в небо літаки через ракетну атаку РФ по Україні
Під час двох хвиль ракетної атаки росіян по території України ввечері та у ніч на 27 квітня Польща підіймала в небо свою військову авіацію
Про це йдеться у повідомленні оперативного командування збройних сил Польщі у соцмережі X.
Зазначається, що у зв’язку з початком чергової хвилі ударів російської дальньої авіації по об'єктах, розташованих на території України, активізувалася польська та союзницька авіація.
Військові попередили громадян Польщі, що це може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни.
Крім того, збройні сили Польщі підіймали літаки напередодні увечері - під час першої хвилі російської атаки. Тоді під ударом були західні регіони України, зокрема, на Франківщині чули вибухи.
- Ввечері та у ніч на 27 квітня окупанти запустили ракети зі стратегічних та тактичних літаків по території України. Вибухи лунали на Прикарпатті та Харківщині, "кинджали" спрямували на Львівщину.
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