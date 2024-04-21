НАТО має збивати російські ракети на підльоті до кордону з ЄС, - польський генерал Козєй

Так думку висловив голова Бюро національної безпеки Польщі у 2010 – 2015 роках і заступник міністра оборони Польщі генерал Станіслав Козєй у підсумках тижня з Миколою Княжицьким.

"Я вважаю і довгий час переконую політиків, які приймають рішення, що потрібно в рамках Північноатлантичного альянсу встановити таку зону протиповітряної і протиракетної оборони перед кордоном і ще кілька десятків кілометрів над територією України. Щоб ми почали збивати ракети, коли вони летять до нашого кордону, а не тільки тоді, коли вони перетнули наш кордон. Бо тоді часто вже пізно", - прокоментував Станіслав Козєй.

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На його переконання, НАТО може і повинно створити таку передову зону протиракетної оборони над частиною Західної України біля кордонів альянсу.

"Така передова зона є просто елементом самооборони згідно з міжнародним правом. Це захист своїх кордонів від інцидентів", - вважає польський генерал.



