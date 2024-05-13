РФ оголосила в розшук екскомандувача ВМС України Ігоря Воронченка
13 травня у Росії оголосили у розшук колишнього командувача військово-морськими силами України Ігоря Воронченка
Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ "Риа-новости".
Щодо підстав оголошення екскомандувача ВМС України Воронченка у розшук МВС Росії зазначено лише "за статтею кримінального кодексу".
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Раніше МВС РФ оголосило в розшук президента Володимира Зеленського, п'ятого президента Петра Порошенка та командувача Сухопутними військами Олександра Павлюка.
У МЗС України назвали російські оголошення у розшук свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) назвав оголошення Росією в розшук Зеленського, Порошенка та Павлюка підготовкою до спецоперації "Майдан-3".
Крім того, РФ оголосила в розшук українських екссекретаря РНБО Олексія Данілова, експрем'єрміністра Володимира Гройсмана, ексочільника МВС Арсена Авакова, ексочільника МЗС Павла Клімкіна та ексміністра юстиції Павла Петренка.
Пізніше на сайті МВС РФ припинили відображатися оголошення про розшук президентів України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.
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