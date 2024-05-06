У Росії оголосили в розшук Данілова, Гройсмана, Авакова та Клімкіна

Про це повідомляє "Настоящее время" із посиланням на базу даних російського МВС.

Росія розшукує Гройсмана та Клімкіна за статтями Кримінального кодексу, які не уточнюються. Зазначається, що в квітні слідчий комітет РФ звинуватив колишніх високопосадовців у "здійсненні обстрілів та інших злочинів на Донбасі". Водночас у цій справі фігурував колишній міністр інформаційної політики Юрій Стець (2014-2019) - він також розшукується за неназваною статтею.

Данілова й Авакова Росія розшукує за невказаною статтею Кримінального кодексу.

Також Росія оголосила в розшук ексголовнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та екскерівника антитерористичного центру при СБУ Василя Крутова.