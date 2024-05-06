Розшук Зеленського: Путін хоче домовлятися зі США
Говорити про заморозку Путін схоче хіба із США. І, вочевидь, тільки після американських виборів. Докладніше — у тексті
Оголошення у розшук очільників України так званим "МВС Росії" - це відповідь Путіна на натяки української влади, що перемовини з РФ, в принципі, можливі.
Це не означає, що в Росії зовсім не хочуть поговорити про те, як поставити війну на паузу. Адже сама Росія стратегічно втрачає – перетворюючись на технологічно другорядну країну – такого собі сировинного васала Китаю.
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Але говорити про паузу у Кремлі хочуть не з Україною. А оскільки у Європі виразного політичного лідерства поки не спостерігається (хоча Євросоюз потроху йде до цього) говорити про "заморозку", Путін схоче хіба із США. І, вочевидь, тільки після американських виборів (чекати не так і довго).
Звісно, не факт, що такі перемовини будуть можливими та після американських виборів. Але спроби на якомусь рівні тоді точно будуть. І з боку Москви, і, цілком можливо, з боку Вашингтону.
А до того часу — будуть лише маневри. І на війні, і в медіа, і в дипломатичних коридорах.
Про автора. Сергій Таран, політолог
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