З сайту МВС РФ зникли оголошення про розшук Зеленського та Порошенка

Про це повідомляє Медиазона.

При введенні даних Зеленського або Порошенка сайт не видає жодних результатів.

Раніше МВС РФ оголосило в розшук президента Володимира Зеленського, п'ятого президента Петра Порошенка та командувача Сухопутними військами Олександра Павлюка.

Дані двох президентів України додала на сайд МВС РФ чергова частина з окупованої Донеччини.

В оголошенні було вказано, що статті розшуку - кримінальні, проте які саме, МВС РФ не уточнило.

Крім того, РФ оголосила в розшук українських екссекретаря РНБО Олексія Данілова, експрем'єрміністра Володимира Гройсмана, ексочільника МВС Арсена Авакова та ексочільника МЗС Павла Клімкіна.