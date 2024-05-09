З сайту МВС РФ зникли оголошення про розшук Зеленського та Порошенка
На сайті МВС РФ припинили відображатися оголошення про розшук президентів України Володимира Зеленського та Петра Порошенка
Про це повідомляє Медиазона.
При введенні даних Зеленського або Порошенка сайт не видає жодних результатів.
Раніше МВС РФ оголосило в розшук президента Володимира Зеленського, п'ятого президента Петра Порошенка та командувача Сухопутними військами Олександра Павлюка.
Дані двох президентів України додала на сайд МВС РФ чергова частина з окупованої Донеччини.
В оголошенні було вказано, що статті розшуку - кримінальні, проте які саме, МВС РФ не уточнило.
Крім того, РФ оголосила в розшук українських екссекретаря РНБО Олексія Данілова, експрем'єрміністра Володимира Гройсмана, ексочільника МВС Арсена Авакова та ексочільника МЗС Павла Клімкіна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.88
- EUR Купівля 42.22Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе