Команди Усика та Ф'юрі влаштували бійку перед поєдинком в Ер-Ріяді, батько британця розбив голову

Відео інциденту оприлюднило IFL TV у мережі X.

На кадрах видно, яка під час суперечки батько Ф'юрі вдарив одного з представників команди Усика головою. Сам Джон Ф'юрі через це розбив до крові лоба.

Пізніше він перепросив за інцидент та запевнив, що його спровокували українці.

"Перепрошую перед усіма причетними. Ми такі, які ми є. Емоції та напруга зашкалюють. Цей хлопець поводився зневажливо. Для мене важлива повага до мого сина, а він її не виявляв", - сказав Джон Ф'юрі.

За словами директора команди українця Сергія Лапіна, ім’я Усика вивільняє внутрішніх демонів команди Ф’юрі.

"Агресор врешті-решт завдає шкоди самому собі. Яскраве свідчення їхнього справжнього емоційного стану. Команда Усика проти команди Ф’юрі – 1:0", – написав Лапін.

Бій Усик - Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено з 17 лютого.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).