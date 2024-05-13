Переможні новини 810-го дня війни: знищений дорогий російський гелікоптер та Су-25, ЗСУ атакували західними ракетами частину ППО в Криму

Мінус ворожий "Алігатор" за 16 млн дол.

Українські військові 47-ї окремої механізованої бригади збили російський вертоліт Ка-52, який ще називають "Алігатором". "Друзі, чудові новини! Воїни 47-ї окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що вартість одного такого гелікоптера 16 млн доларів.

Також, за повідомленням Сухопутних військ, на Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25. Усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий спротив українських захисників.

Атака на військову частину ППО у Криму

13 травня близько 6 ранку декілька ракет атакували російську військову частину ППО на горі Ай-Петрі на півдні Криму. Повідомляють про ліквідацію командира в/ч.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено територію в/ч 85683, ліквідовано командира Олександра Кулакова і ще одного окупанта.

Попередньо, атака була здійснена ракетами Storm Shadow, пише ASTRA.

Радари Південного берега – найбільш відомий військовий об’єкт Великої Ялти.

До окупації Криму тут знаходився український радіочастотний батальйон, 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України, де були радіолокаційні комплекси радянського виробництва "Оборона", "Алтай" і "Граница-М", а також українські 36ДС-6.

Білгородщину та Липецьку область атакували дрони СБУ

13 травня, безпілотники уразили нафтобазу та електропідстанцію в російських Білгородській та Липецькій областях. За атакою стоїть Служба безпеки України.

Цієї ночі дрони СБУ активно працювали в Липецькій та Білгородській областях РФ.

У результаті атак сталися пожежі на нафтобазі "Осколнафтопостачання" біля міста Старий Оскіл Білгородської області, а також на підстанції "Єлецька" потужністю 500 кВ у Липецькій області.

Уражена електропідстанція живить тягові підстанції російської залізниці, нафтоперекачувальну станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

Система ППО IRIS-T від Німеччини буде в Україні вже у травні

В Україні вже є декілька систем протиповітряної оборони IRIS-T, а цього місяця Німеччина передасть ще один комплекс.

Німеччина обіцяла Україні, що цього року, наступного року і ще 2026 року постачатиме нові системи IRIS-T й це буде "послідовна робота".

Про те, що Німеччина передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони, канцлер Олаф Шольц заявив 1 червня 2022 року.

Наразі в Україні діє дві системи IRIS-T SLM – друга прибула у квітні цього року, а Німеччина передала її в співпраці зі Швецією. Очікують ще на 6 комплексів. Два повинні прибути до кінця 2023 року, ще чотири – у 2024-му.