Росіяни заявили про атаку БПЛА на три області РФ і Крим: у Липецьку пожежа на електропідстанції
У ніч проти понеділка, 13 травня, росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників на три регіони РФ і тимчасово окупований Крим. У Липецьку сталася пожежа на території електропідстанції
Про це повідомляють губернатори російських регіонів і ТАСС.
Так, за словами очільника Липецької області Ігоря Артамонова, БПЛА були збиті біля Становлянського округу, унаслідок чого сталося загоряння на території електропідстанції.
Також повідомляється про збиття 8 безпілотників над Курською областю.
А губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков прозвітував, що над регіоном вночі також працювала російська ППО і нібито збила кілька повітряних цілей на підльоті до Білгорода.
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Крім того, за його словами, у селі Черемошне сталося пряме влучення снаряда у житловий будинок, лазню та гараж, внаслідок чого будинок повністю зруйновано Троє мирних жителів, які в цей момент були вдома, якимось дивом відбулися легкими подряпинами та саднами.
Пізніше російське міністерство оборони заявило, що протягом минулої ночі протиповітряна оборона нібито збила 12 реактивних снарядів РСЗВ "Вільха" і 12 БПЛА над територією Білгородської області, 8 безпілотників над Курською областю, 4 авіаційні керовані ракети Storm Shadow та 7 БПЛА над територією Криму і ще 4 - над Липецькою областю.
- 12 травня у російському Білгороді заявили про вибух у багатоквартирному будинку, внаслідок якого обвалився під'їзд. Станом на ранок 13 травня було відомо про 15 загиблих.
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