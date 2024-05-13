Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни заявили про атаку БПЛА на три області РФ і Крим: у Липецьку пожежа на електропідстанції
Оновлено

Росіяни заявили про атаку БПЛА на три області РФ і Крим: у Липецьку пожежа на електропідстанції

13 травня, 2024 понедiлок
07:47
Війна з Росією безпілотник, дрон
Зміст

У ніч проти понеділка, 13 травня, росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників на три регіони РФ і тимчасово окупований Крим. У Липецьку сталася пожежа на території електропідстанції

Про це повідомляють губернатори російських регіонів і ТАСС.

Так, за словами очільника Липецької області Ігоря Артамонова, БПЛА були збиті біля Становлянського округу, унаслідок чого сталося загоряння на території електропідстанції.

Також повідомляється про збиття 8 безпілотників над Курською областю. 

А губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков прозвітував, що над регіоном вночі також працювала російська ППО і нібито збила кілька повітряних цілей на підльоті до Білгорода.

Крім того, за його словами, у селі Черемошне сталося пряме влучення снаряда у житловий будинок, лазню та гараж, внаслідок чого будинок повністю зруйновано Троє мирних жителів, які в цей момент були вдома, якимось дивом відбулися легкими подряпинами та саднами.

Пізніше російське міністерство оборони заявило, що протягом минулої ночі протиповітряна оборона нібито збила 12 реактивних снарядів РСЗВ "Вільха" і 12 БПЛА над територією Білгородської області, 8 безпілотників над Курською областю, 4 авіаційні керовані ракети Storm Shadow та 7 БПЛА над територією Криму і ще 4 - над Липецькою областю.

  • 12 травня у російському Білгороді заявили про вибух у багатоквартирному будинку, внаслідок якого обвалився під'їзд. Станом на ранок 13 травня було відомо про 15 загиблих.
Теги:
Росія
Крим
ППО
безпілотник
Білгород
Енергетика
Читайте також:
путін
10 травня, 2024 п'ятниця
Це сором для Путіна: дипломат Чалий про лідерів інших країн, які були присутніми на параді 9 травня
Путін_Росгвардія
12 травня, 2024 неділя
Захід або включиться у війну, або в РФ з’являться претензії до країн Балтії як "російських територій", - Фейгін
Nemo, Євробачення-2024
12 травня, 2024 неділя
Швейцарія стала переможцем Євробачення-2024. Україна - третя
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 39.98
  • EUR
    Купівля 42.36
    Продаж 43.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
13 травня
07:41
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 31 танк, 15 артсистем і понад 1700 російських окупантів, - Генштаб
07:22
ізраїльські солдати
США пропонують Ізраїлю дані про місце перебування ватажків ХАМАСу за відмову від операції в Рафаху, - WP
07:16
Оновлено
Білгород
У Білгороді вибух зруйнував під'їзд багатоповерхівки: відомо про 15 загиблих
06:51
Оновлено
Литва прапор
У Литві визначили учасників другого туру виборів президента
06:40
путін та шойгу
У ISW проаналізували, чому Путін зняв Шойгу з посади міністра оборони
06:22
Нікі Гейлі
Трамп спростував повідомлення про наміри примиритися зі своєю суперницею Ніккі Гейлі
06:20
Протести проти закону про "іноагентів": силовики відтіснили мітингувальників у Тбілісі від входів до парламенту
05:44
санкції проти Росії
"РФ мусить використовувати чипи з помп для грудного молока": в уряді США переконані, що санкції сповільнили Росію 
05:18
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Римський запевнив у готовності сприяти загальному обміну полоненими між Росією й Україною
00:48
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
РФ має тактичний успіх: у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківському напрямку
00:37
Борис Ковальчук
Син свого друга: Путін запропонував призначити головою Рахункової палати Бориса Ковальчука
2024, неділя
12 травня
23:43
ЗСУ генштаб війна з Росією
Армія РФ наступає на північний захід від Липців - ОСУВ "Хортиця"
23:19
Олександр Яковець
Споруджувати укріплення в "мінус три поверхи" просто на кордоні неможливо, серйозна фортифікація йде далі: голова Держспецтрансслужби пояснив про рубежі оборони
23:05
Ексклюзив
Нацгвардія України
Європа розуміє, що в деяких напрямах військового озброєння Україна попереду, - авіаексперт Храпчинський
23:04
Обстріл, Харків
У передмісті Харкова є влучання
22:44
Лідер Muslim Interaktiv (ФРН) Джо Атаде Боатенг
Прагнуть встановити халіфат, збирають демонстрації: в Німеччині занепокоєні організацією Muslim Interaktiv
22:36
Вибух
РФ за добу 26 разів обстріляла Сумщину: один загиблий, двоє постраждалих
22:22
Білгород. Обстріл
Міноборони РФ заявило про 14 знищених цілей у Білгороді: нібито 3 загиблих, 5 постраждалих
22:15
Ексклюзив
Степан Бандера
На державному рівні Україна потребує реабілітації Пантеону своїх Героїв, - музикант Скрипка
21:48
новини Львівщини
В окупованому Бердянську пролунав вибух
21:24
Огляд
Білгород
Українські дрони долетіли до НПЗ у Башкирії, "бавовна" лунала у тимчасово окупованому Маріуполі та Луганську: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:23
Оновлено
путлер шойгу
Путін зняв Шойгу з посади міністра оборони РФ: хто буде замість нього
21:20
Ексклюзив
Олег Скрипка
В головах європейців ми дрейфуємо від РФ зі свистом куль, - Олег Скрипка
21:16
припарковані авто
У Міноборони розповіли, як відбуватиметься мобілізація авто
21:14
Ентоні Блінкен
Переконаний, що Україна зможе утримати лінію фронту, - Блінкен про активізацію сил РФ на Харківщині
21:05
Біля села Небелиця Київської області сталась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими
Через ДТП на межі Київщини рух Житомирською трасою в напрямку столиці йде в одному напрямку
21:00
США спільно із союзниками знищили БПЛА хуситів у Червоному морі та Аденській затоці
20:58
Предстоятель РПЦ Кирило (Гундяєв)
ПЦУ: якщо Гундяєв публічно не зречеться ідей "русского міра", його слід вважати єретиком і відлучити від церкви
20:46
Мобілізація засуджених: у Міноборони розповіли, від чого залежатиме це рішення у кожному випадку
20:45
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 146 боєзіткнень. Сили оборони відбили 112 ворожих атак, 30 - на Покровському напрямку
20:19
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
20:16
Заморозки та дощі: Наталка Діденко розповіла про погоду наступного тижня
20:01
OPINION
Галина Пагутяк
Доступність книги
19:47
Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини
19:35
Оновлено
"Чорноморець" - "Металіст 1925" 3:0 (12 травня 2024 року)
"Чорноморець" розтрощив "Металіст 1925": розклад і результати матчів 28 туру УПЛ
19:33
фейк
"Керівництво Харківської області втекло": новий вкид росіян
19:30
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
"Вуличні бої в Харкові триватимуть роками": майор запасу НГУ Гетьман про ймовірні загрози від РФ
19:17
Оновлено
Вовчанськ
Нацполіція: ворога у Вовчанську немає, на околицях точаться стрілецькі бої
18:27
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Путін
Пекін віддаляється від підтримки Москви на користь зближення з ЄС, - Фейгін
18:22
землетрус
Поблизу кордону Мексики та Гватемали стався сильний землетрус
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV