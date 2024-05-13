Росіяни заявили про атаку БПЛА на три області РФ і Крим: у Липецьку пожежа на електропідстанції

Про це повідомляють губернатори російських регіонів і ТАСС.

Так, за словами очільника Липецької області Ігоря Артамонова, БПЛА були збиті біля Становлянського округу, унаслідок чого сталося загоряння на території електропідстанції.

Також повідомляється про збиття 8 безпілотників над Курською областю.

А губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков прозвітував, що над регіоном вночі також працювала російська ППО і нібито збила кілька повітряних цілей на підльоті до Білгорода.

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Крім того, за його словами, у селі Черемошне сталося пряме влучення снаряда у житловий будинок, лазню та гараж, внаслідок чого будинок повністю зруйновано Троє мирних жителів, які в цей момент були вдома, якимось дивом відбулися легкими подряпинами та саднами.

Пізніше російське міністерство оборони заявило, що протягом минулої ночі протиповітряна оборона нібито збила 12 реактивних снарядів РСЗВ "Вільха" і 12 БПЛА над територією Білгородської області, 8 безпілотників над Курською областю, 4 авіаційні керовані ракети Storm Shadow та 7 БПЛА над територією Криму і ще 4 - над Липецькою областю.