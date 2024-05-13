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Ексклюзив

Якщо грузинська влада піде на поступки протестувальникам, Кремль матиме ресурси для підняття ставок, - військовий експерт Копчак

13 травня, 2024 понедiлок
17:58
Світ Протести в Тбілісі
Зміст

Керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Володимир Копчак вважає, що варіант походу військ на Тбілісі виключати не слід

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Я переконаний, що Москва однозначно "гратиме" з певного етапу, коли, наприклад, одна зі сторін провисатиме. Якщо грузинська влада якимось дивом піде на поступки протестувальникам, тоді однозначно Кремль матиме всі ресурси, щоб підняти ставки і знову чужими руками, скажімо так, ескалувати, каналізувати протест опосередковано у потрібне русло, щоб це відбувалося", - зазначив Копчак.

Якщо влада буде провисати, будуть якісь натяки на її зміну, не важливо в який час, вони будуть на неї тиснути, щоб загнати у ще більшу пастку, каже військовий експерт.

"Стосовно походу на Тбіліссі, цей варіант виключати не слід. Але вони Тбілісі за 2-3 дні візьмуть приблизно так само, як взяли Київ. Подивіться на географію, одну дорогу і таке інше. Грузинські збройні сили чинитимуть опір. Звісно, ракетними ударами та іншим впливом можна це питання значно вище дотиснути, ніж в Україні. Але тут вже питання в іншому. Якщо намітиться зміна цієї влади, як відреагує світова спільнота, Захід, насамперед Брюссель і Вашингтон стосовно того, як буде оформлена легітимізація", - зауважив Копчак.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією, коментуючи скандальний закон про "іноагентів".

4 травня стало відомо, що у Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції відбуваються у двох місцях у столиці Грузії.

Ввечері середи, 8 травня, у Тбілісі напали щонайменше на чотирьох активістів і представників опозиції, які виступають проти закону про "іноагентів".

9 травня міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що за нападами на протестувальників проти закону про "іноагентів" стоять самі активісти.

10 травня вісім країн Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили Грузію про те, що закон про "іноагентів" руйнує її європейське майбутнє.

11 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд готовий до незначних поступок щодо закону про "іноагентів", аби "примирити позиції" з західними партнерами.

13 травня юридичний комітет парламенту Грузії розглянув і підтримав у третьому читанні законопроєкт "про іноагентів". Його планують винести на голосування 14 травня.

У понеділок, 13 травня, 12 міністрів закордонних справ країн ЄС звернулися до Верховного представника Євросоюзу із закордонних справ Жозепа Борреля з проханням пояснити, як вплине на євроінтеграцію Грузії закон про "іноагентів".

Теги:
Росія
Грузія
політика
Військові новини
акції протестів
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