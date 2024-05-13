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Протести проти закону про "іноагентів": силовики відтіснили мітингувальників у Тбілісі від входів до парламенту

13 травня, 2024 понедiлок
06:20
Світ
Зміст

У центрі Тбілісі силовики відтіснили від входів до будівлі парламенту частину учасників мітингу, які протестують проти ухвалення закону "про іноагентів"

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Учасників протестувальників відтіснили від входів до парламенту, розташованих на вулицях, звідки мають заїжджати депутати від партії влади "Грузинська мрія", щоб розглянути закон про "іноагентів" у третьому читанні.

Акція відбувалася мирно. Перш ніж розпочати відтіснення протестувальників з кількох ділянок, представники МВС оголосили через гучномовець, що дають демонстрантам 5 хвилин на те, аби вони залишили територію.

Ще одна група спецпризначенців перебуває на майдані Свободи. Активних дій проти протестувальників вони не застосовували.

Тим часом Перший канал Суспільного мовлення Грузії повідомив, що на місці трапилося кілька інцидентів. Дехто з учасників акції начебто кидав у правоохоронців різноманітні предмети.

"Були чути вигуки та крики, нецензурні та образливі вигуки на адресу силовиків. Унаслідок протистояння правоохоронці вивели з території одного громадянина", - йдеться в повідомленні.

Телеграм-канал Astra опублікував відео, на якому видно, як силовики застосовують силу щодо учасників протестів.

Противники закону "про іноагентів" зібралися напередодні на проспекті Руставелі у Тбілісі о 22:00 і провели там усю ніч.

"Грузинська мрія" планує затвердити закон про "іноагентів" у третьому читанні на засіданні сесії парламенту 14 травня.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією, коментуючи скандальний закон про "іноагентів".

4 травня стало відомо, що у Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції відбуваються у двох місцях у столиці Грузії.

Ввечері середи, 8 травня, у Тбілісі напали щонайменше на чотирьох активістів і представників опозиції, які виступають проти закону про "іноагентів".

9 травня міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що за нападами на протестувальників проти закону про "іноагентів" стоять самі активісти.

10 травня вісім країн Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили Грузію про те, що закон про "іноагентів" руйнує її європейське майбутнє.

11 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд готовий до незначних поступок щодо закону про "іноагентів", аби "примирити позиції" з західними партнерами.

Теги:
Грузія
акції протестів
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