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"Загрожує євроінтеграції": 12 країн ЄС попросили Борреля пояснити, як на Грузію вплине закон про "іноагентів"

13 травня, 2024 понедiлок
13:59
Світ грузія
Зміст

У понеділок, 13 травня, 12 міністрів закордонних справ країн ЄС звернулися до Верховного представника Євросоюзу із закордонних справ Жозепа Борреля з проханням пояснити, як вплине на євроінтеграцію Грузії закон про "іноагентів"

Про це повідомляє Ехо Кавказа.

Спільну заяву із закликом "негайно надати усну інформацію Європейській комісії про те, як пропонований закон вплине на реалізацію Грузією дев'яти кроків для вступу в ЄС" підписали міністри закордонних справ Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Латвії, Ірландії, Литви, Нідерландів, Польщі та Швеції.

"Ми просимо вас зробити це в пріоритетному порядку і забезпечити, щоб ця публічна оцінка з'явилася до остаточного голосування в парламенті Грузії", - йдеться в заяві.

На думку європейських міністрів, уряд Грузії ставить під загрозу євроінтеграцію країни, а пропонований закон "є ще однією ознакою тривожної траєкторії відкату демократії та прав людини в Грузії".

"Ми впродовж багатьох років щиро підтримували програму реформ Грузії та європейські прагнення, і сьогодні ми продовжуємо підтримувати грузинський народ і його європейський вибір - вибір демократії, верховенства закону, прав людини та основних свобод", - пояснили міністри.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією, коментуючи скандальний закон про "іноагентів".

4 травня стало відомо, що у Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції відбуваються у двох місцях у столиці Грузії.

Ввечері середи, 8 травня, у Тбілісі напали щонайменше на чотирьох активістів і представників опозиції, які виступають проти закону про "іноагентів".

9 травня міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що за нападами на протестувальників проти закону про "іноагентів" стоять самі активісти.

10 травня вісім країн Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили Грузію про те, що закон про "іноагентів" руйнує її європейське майбутнє.

11 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд готовий до незначних поступок щодо закону про "іноагентів", аби "примирити позиції" з західними партнерами.

13 травня юридичний комітет парламенту Грузії розглянув і підтримав у третьому читанні законопроєкт "про іноагентів". Його планують винести на голосування 14 травня.

Теги:
Польща
ЄС
Грузія
політика
Латвія
Чехія
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