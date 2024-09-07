Очільник британської МІ6 Річард Мур оцінив ймовірність іранської помсти Ізраїлю у відповідь на вбивство командира ХАМАС

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Я підозрюю, що вони намагатимуться, і ми не зможемо послабити нашу пильність у зв'язку з типом діяльності, яку іранці можуть спробувати переслідувати в цьому напрямку", - заявив Мур.

У виданні зазначили, що Ізраїль не взяв на себе відповідальність за вибух у Тегерані, в результаті якого загинув лідер терористів, але й не заперечив її.

Довідково: Політичний лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія був убитий в Тегерані за допомогою вибухового пристрою, який був таємно захований в гостьовому будинку, де він зупинився.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Зазначається, що Ісмаїл Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Того ж дня в Ірані пригрозили проведеннями спецоперацій у відповідь на вбивство очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук порадив українцям наразі утриматися від поїздок до Ізраїлю через складнощі з перельотами.

У п'ятницю, 16 серпня, американські, іранські та ізраїльські офіційні особи заявили, що Іран відкладе заплановану помсту Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАСу в Тегерані, щоб дати посередникам час на те, щоб домогтися припинення вогню в секторі Гази.