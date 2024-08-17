Іран відкладе заплановану через вбивство лідера ХАМАС помсту Ізраїлю: в NYT назвали причину

Про це повідомляє The New York Times.

Після завершення переговорів в Досі, столиці Катару, у четвер, 15 серпня, прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані зателефонував виконуючому обов'язки міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані.

За інформацією двох іранських чиновників та трьох інших посадовців, які говорили на умовах анонімності, Аль Тані закликав Іран утриматися від будь-якої ескалації, на тлі переговорів про припинення вогню в Досі.

Станом на п'ятницю, за оцінками ізраїльської розвідки, Хезболла та Іран знизили рівень бойової готовності своїх ракетних підрозділів.

Тепер, за словами ізраїльських чиновників, Ізраїль вважає, що іранська відповідь, яка вже кілька разів відкладалася, буде здійснена пізніше.

Чиновники попередили, що їхні оцінки швидко змінюються з огляду на плинність подій. Розвідувальні дані були нечисленними і часто змінювалися, а Іран і Хезболла, як відомо, постійно оцінюють ситуацію.

За інформацією міністерства закордонних справ Катару, Аль Тані знову розмовляв з Багері Кані у п'ятницю після завершення переговорів у Досі. Обидва високопосадовці наголосили на необхідності "спокою і деескалації в регіоні"

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Зазначається, що Ісмаїл Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Того ж дня в Ірані пригрозили проведеннями спецоперацій у відповідь на вбивство очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук порадив українцям наразі утриматися від поїздок до Ізраїлю через складнощі з перельотами.

Армія оборони Ізраїлю 10 серпня заявила, що завдала удару по командному пункту ХАМАС, який бойовики розмістили в школі Гази. Через це могли загинути близько 100 людей.

Міністр оборони США Ллойд Остін 11 серпня наказав скерувати на Близький Схід атомний підводний човен USS Georgia та прискорити перекидання авіаносця Abraham Lincoln.

13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі припустив, що Іран може здійснити атаку на Ізраїль "найближчими днями".

13 серпня Державний департамент США схвалив продаж зброї Ізраїлю на суму 20 млрд доларів, серед якої десятки винищувачів і новітні ракети класу "повітря-повітря".