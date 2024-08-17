Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Іран відкладе заплановану через вбивство лідера ХАМАС помсту Ізраїлю: в NYT назвали причину

Іран відкладе заплановану через вбивство лідера ХАМАС помсту Ізраїлю: в NYT назвали причину

Марія Науменко
17 серпня, 2024 субота
13:26
Світ Іран

У п'ятницю, 16 серпня, американські, іранські та ізраїльські офіційні особи заявили, що Іран відкладе заплановану помсту Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАС в Тегерані, щоб дати посередникам час на те, щоб домогтися припинення вогню в секторі Гази

Зміст

Про це повідомляє The New York Times.

Після завершення переговорів в Досі, столиці Катару, у четвер, 15 серпня, прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані зателефонував виконуючому обов'язки міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані.

За інформацією двох іранських чиновників та трьох інших посадовців, які говорили на умовах анонімності, Аль Тані закликав Іран утриматися від будь-якої ескалації, на тлі переговорів про припинення вогню в Досі.

Станом на п'ятницю, за оцінками ізраїльської розвідки, Хезболла та Іран знизили рівень бойової готовності своїх ракетних підрозділів. 

Тепер, за словами ізраїльських чиновників, Ізраїль вважає, що іранська відповідь, яка вже кілька разів відкладалася, буде здійснена пізніше. 

Чиновники попередили, що їхні оцінки швидко змінюються з огляду на плинність подій. Розвідувальні дані були нечисленними і часто змінювалися, а Іран і Хезболла, як відомо, постійно оцінюють ситуацію.

За інформацією міністерства закордонних справ Катару, Аль Тані знову розмовляв з Багері Кані у п'ятницю після завершення переговорів у Досі. Обидва високопосадовці наголосили на необхідності "спокою і деескалації в регіоні"

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Зазначається, що Ісмаїл Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана. 

Того ж дня в Ірані пригрозили проведеннями спецоперацій у відповідь на вбивство очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук порадив українцям наразі утриматися від поїздок до Ізраїлю через складнощі з перельотами.

Армія оборони Ізраїлю 10 серпня заявила, що завдала удару по командному пункту ХАМАС, який бойовики розмістили в школі Гази. Через це могли загинути близько 100 людей.

Міністр оборони США Ллойд Остін 11 серпня наказав скерувати на Близький Схід атомний підводний човен USS Georgia та прискорити перекидання авіаносця Abraham Lincoln.

13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі припустив, що Іран може здійснити атаку на Ізраїль "найближчими днями".

13 серпня Державний департамент США схвалив продаж зброї Ізраїлю на суму 20 млрд доларів, серед якої десятки винищувачів і новітні ракети класу "повітря-повітря".

Теги:
Ізраїль
Палестина
Єгипет
Близький Схід
Іран
Катар
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
Читайте також:
Олександр Лукашенко
Автор Юлія Юліна
16 серпня, 2024 п'ятниця
Білорусь має намір інтегрувати свою промисловість із підприємствами на ТОТ, – ЦНС
ЗСУ
Автор Марія Науменко
16 серпня, 2024 п'ятниця
У міноборони Естонії оцінили, чи вистачить армії РФ сил для контрнаступу на Курщині
Курськ
Автор Марія Науменко
17 серпня, 2024 субота
У МЗС РФ викликали посла Італії через журналістів, які висвітлили наступ ЗСУ на Курщині. Міжнародні організації відреагували
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 44.96
    Продаж 45.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
17 серпня
14:04
OPINION
Костянтин Корсун
Армія+ - професійний продукт, який робили не дилетанти
14:03
Велика Британія запустила у космос свій перший військовий супутник
13:59
На фото: Зірка "Індіани Джонс" Гаррісон Форд попрощається з культовою роллю
Капелюх Індіани Джонса продали на аукціоні за $630 тис.
13:38
Володимир Зеленський
"Є поповнення обмінного фонду для України": Сирський доповів Зеленському про операцію на Курщині та ситуацію на фронті
13:32
ракетна атака на Охматдит
Гендиректора Охматдиту Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок
13:13
Удар по Краматорську 17 серпня
Окупанти вдарили по Краматорську: зруйновано двоповерхівку, під завалами перебуває людина
13:11
Не захищені системами ППО: партизани зафіксували склади та ангари з технікою РФ у Кримських горах
13:09
Росіяни на заводі у Білорусі фарбують "шахеди" у чорний колір для маскування нічних запусків, - ЦНС
12:59
Оновлено
Офіс генпрокурора почав розслідування щодо обезголовлення українського військового на Білгородщині
12:42
Українські хакери атакували розробника ядерної зброї у Челябінськ-70: отримано документацію, заблоковано інтернет
12:37
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Як політичні партії зловживають з фінансуванням: розповідає аналітикиня руху "Чесно" Максимова
12:22
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РФ з артилерії обстріляла Дружбу на Сумщині: постраждала 8-річна дитина
12:08
OPINION
Віктор Пушкар
Час ділити Росію на окупаційні зони
11:50
На фото Борис Джонсон
"Путін не міг такого уявити": Борис Джонсон закликав союзників дозволити ЗСУ бити далекобійними ракетами по території РФ
11:13
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
"Там максимальна кількість людей, яка має тримати оборону": майор запасу НГУ Гетьман про Покровський напрямок
11:06
Енергосистема, електроенергія, обстріли
На одному з енергетичних об'єктів Київщини знайшли тіло слюсаря, - Міненерго
11:06
Ексклюзив
окупант
"Пригальмували піхотні атаки": речник "Легіону Свободи" Денисов про ситуацію на Запорізькому напрямку
10:59
Путін
З усіх "дружніх" країн Росії лише Сирія засудила бойові дії у Курській області
10:57
переговори України з Росією
Операція у Курській області зірвала таємні переговори з РФ щодо часткового припинення вогню, - WP
10:44
Ексклюзив
У Покровську досі залишаються 46 тис. жителів, - начальник МВА
10:15
Ексклюзив
Маріуполь
"Стали не такі бадьорі": журналіст Осиченко про зміну настроїв жителів Маріуполя, які підтримували РФ
10:14
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 132 боєзіткнення: де росіяни атакують найактивніше
10:04
Дональд Трамп
"Повернулося бумерангом": Трамп зіткнувся з жартами про свій вік
10:01
OPINION
Борислав Береза
Чи потрібна Україні ратифікація Римського статуту?
09:47
Туреччина
У турецькому парламенті сталася бійка під час дебатів щодо ув'язненого опозиціонера
09:38
Огляд
Любов і ненависть в Англії, самогубства у Львові, люди на Олімпі - 5 книг про те, як вчинки змінюють епоху
09:34
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вночі і зранку атакувала Україну "шахедами" і ракетами: у Сумах є влучання та постраждалі
09:24
хусити
Військові США знищили наземну станцію та морський дрон хуситів у Червоному морі
09:12
спека
Американські вчені назвали цьогорічний липень найспекотнішим за останні 175 років
08:42
ппо
РФ вночі атакувала Україну "Іскандером" та дронами: сили ППО збили 14 БПЛА
08:29
Козача Лопань
Армія РФ вночі вдарила по Козачій Лопані на Харківщині: загинула жінка
08:16
Оновлено
"Буян-М"
РФ утримує у Чорному морі один ракетоносій із загальним залпом до 4 "калібрів"
08:12
Курська область
ЗСУ контролюють село Борки Курської області, - DeepState
08:06
OPINION
Віктор Каспрук
Курська кампанія здатна змінити війну
07:59
втрати окупантів
Сили оборони за добу знешкодили 58 артсистем, 5 танків і понад 1200 російських військових
07:29
міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес
Україна може сама вирішувати, як використовувати надану Мадридом зброю, - міноборони Іспанії
06:56
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані: повідомлять про загиблих
06:31
російська армія, мобілізація
Окупанти на Донеччині поповнюють втрати військових алкоголіками і порушниками дисципліни, - партизани
06:17
Джо Байден
Байден застеріг країни Близького Сходу від зриву угоди щодо припинення вогню в Газі
04:42
релейна шафа
На Одещині затримали трьох підлітків за підозрою у підпалі релейних шаф Укрзалізниці на замовлення РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV