У Білому домі припустили, що Іран може атакувати Ізраїль "найближчими днями"

Про це він заявив під час брифінгу.

За його словами, в Ізраїлі вважають, що атака зі сторони Ірану стає все більш ймовірною та може статися вже "найближчими днями".

"Я хотів би сказати, що ми поділяємо ці занепокоєння, і саме тому ми постійно говоримо з нашими ізраїльськими колегами та іншими партнерами в регіоні" - сказав Кірбі.

Він додав, що президент США Джо Байден розмовляв зі своїми колегами з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії про напруженість на Близькому Сході.

"В основному для того, щоб усі лідери повторили те, що вони говорили раніше, підтвердивши оборону Ізраїлю і необхідність припинення вогню, повернення заручників додому, і надіслали чіткий сигнал про те, що ми не хочемо бачити жодного зростання насильства, жодних нападів з боку Ірану або його маріонеток", - наголосив Кірбі.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Зазначається, що Ісмаїл Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Того ж дня в Ірані пригрозили проведеннями спецоперацій у відповідь на вбивство очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук порадив українцям наразі утриматися від поїздок до Ізраїлю через складнощі з перельотами.

Армія оборони Ізраїлю 10 серпня заявила, що завдала удару по командному пункту ХАМАС, який бойовики розмістили в школі Гази. Через це могли загинути близько 100 людей.

Міністр оборони США Ллойд Остін 11 серпня наказав скерувати на Близький Схід атомний підводний човен USS Georgia та прискорити перекидання авіаносця Abraham Lincoln.