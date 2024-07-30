ЦАХАЛ завдав удару по столиці Лівану Бейруту
Сьогодні, 30 липня, армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту, метою якого був командувач Хезболли, відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу
Про це повідомляє ЦАХАЛ.
В Ізраїльскій армії доповіли, що 30 липня завдали авіаудару по Бейруту, а ціллю був командувач Хезболли, "відповідальний за вбивство дітей у Мадждал-Шамсі та численних цивільних осіб Ізраїлю".
У ЦАХАЛ додають, що в оборонних настановах командування для цивільних держави змін немає.
- У суботу, 27 липня 2024 року, випущена з боку Лівану ракета вдарила по футбольному полю у друзькому селищі Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, що на півночі Ізраїлю. Загинули діти.
- Наступного дня Ізраїль пообіцяв відповісти ліванському збройному угрупуванню "Хезболла" після його удару по стадіону, де загинули щонайменше 12 ізраїльських дітей. Проте Ізраїль висунув умови, щоб запобігти повномасштабній війні.
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