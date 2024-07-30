ЦАХАЛ завдав удару по столиці Лівану Бейруту

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

В Ізраїльскій армії доповіли, що 30 липня завдали авіаудару по Бейруту, а ціллю був командувач Хезболли, "відповідальний за вбивство дітей у Мадждал-Шамсі та численних цивільних осіб Ізраїлю".

У ЦАХАЛ додають, що в оборонних настановах командування для цивільних держави змін немає.