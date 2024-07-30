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ЦАХАЛ завдав удару по столиці Лівану Бейруту

Дар'я Куркіна
30 липня, 2024 вiвторок
20:58
Світ Хезбола, Ліван

Сьогодні, 30 липня, армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту, метою якого був командувач Хезболли, відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу

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Про це повідомляє ЦАХАЛ.

В Ізраїльскій армії доповіли, що 30 липня завдали авіаудару по Бейруту, а ціллю був командувач Хезболли, "відповідальний за вбивство дітей у Мадждал-Шамсі та численних цивільних осіб Ізраїлю".

У ЦАХАЛ додають, що в оборонних настановах командування для цивільних держави змін немає.

  • У суботу, 27 липня 2024 року, випущена з боку Лівану ракета вдарила по футбольному полю у друзькому селищі Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, що на півночі Ізраїлю. Загинули діти.
  • Наступного дня Ізраїль пообіцяв відповісти ліванському збройному угрупуванню "Хезболла" після його удару по стадіону, де загинули щонайменше 12 ізраїльських дітей. Проте Ізраїль висунув умови, щоб запобігти повномасштабній війні.
Теги:
Ізраїль
військові
Близький Схід
Іран
Ліван
Військові новини
ракетний удар
Війна в Ізраїлі
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